26.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина
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Обманутая Западом бешеная Украина чрезвычайно опасна, но Россия готова действовать – эксперт

Новости УкраиныОтказ США и Европы отстаивать интересы Украины в связи с завершением строительства газопровода «Северный...

Отказ США и Европы отстаивать интересы Украины в связи с завершением строительства газопровода «Северный поток-2» могут заставить ее «броситься на российские штыки».

Об этом в интервью youtube-каналу «Политическая Россия» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские партнеры Украину кидают регулярно и всячески сподвигают быть более голодной и злой. Для чего это делается? Ведь загнанная в угол мышь бросается на кошку. США предают интересы Украины, несмотря на серьезный разогрев темы. Теперь это украинское разочарование будет помножено на голодный желудок, который урчит уже. Боюсь, в этой ситуации Украина может броситься на российские штыки, чтобы показать, что она жертва, что о ней никто не заботится и не платит за ее красивую жизнь. А ей это обещали», – сказал Мухин.

Он считает, что значительная часть украинского общества потенциально готова к восстанию.

«Значительная часть общества просто наблюдает. Мы один народ, тем более, что на Украине проживает значительная часть русских, которых нынешняя власть просто игнорирует. Этнические русские со сдержанным беспокойством наблюдают за процессами, которые происходят. Если припрет, народ может подняться. Возможно, что в скорости произойдет именно это. И тогда – к черту границы», – сказал Мухин.



С другой стороны, полагает он, российское общество уже не готово терпеть украинскую агрессию в отношении своих соотечественников.

«К одной из групп русских будут применены акты насилия. Россия до сих пор сдержанно реагировала на подобного рода вещи. Но настрой, который дал обществу президент Путин, уже не предполагает сдержанного отношения. События 2 мая в Одессе до сих пор вызывают очень жесткие эмоции. Если они наложатся на любой новый инцидент, вы представляете, что может произойти?

Главная невысказанная претензия к Владимиру Путину в гражданском обществе России: почему с Донбассом происходит то, что происходит с ним сейчас. Почему с Крымом не произошло, а с Донбассом произошло. Вполне вероятно, что эти чувства могут компенсировать некоторые правовые условности, которые препятствую тому, что должно произойти», – сказал Мухин.

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