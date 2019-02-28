Обманутые пайщики грозятся въехать в кабинет губернатора Севастополя

28.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе насчитывается 28 проблемных жилых домов, требующих ввода в эксплуатацию. Как правило, у объектов схожая проблема – полученная при Украине застройщиками разрешительная документация не соответствует российскому законодательству.

Об этом сообщил вице-губернатор Илья Пономарев , добавив, что правительство города готовит проект закона, чтобы решить проблему, пишет газета «Слава Севастополя».

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Между тем, в Севастополе обманутые дольщики нескольких жилищных кооперативов грозят собрать вещи и переселиться в здание правительства города из-за того, что губернатор Дмитрий Овсянников избегает общения с ними и не оказывает помощи в решении проблем.

Об этом рассказывают авторы программы «Открытый вопрос».

Телевизионщики уточняют, что жильцы трех ЖСК – «Корабел», «Геракл» и «Крым-А» уже пять лет остаются фактически бомжами из-за того, что застройщики обанкротились и не ввели построенные дома в эксплуатацию. Из года в год людей гоняют от инстанции к инстанции, заставляя за свой счет исправлять недочеты строителей, но каждый раз на их пути возникают очередные препоны.

Решить ситуацию, по мнению депутата Нахимовского муниципального округа Дмитрия Белогорцева, в чью подшефную территорию попадают скандальные ЖСК, могло бы решение правительства.

«Существует ясная и понятная дорожная карта решения подобных вопросов. Почему правительство не идет навстречу людям – непонятно. Изменение целевого назначения в отсутствие утвержденных ПЗЗ правил застройки земплепользования проходит, насколько мне известно, только одним способом – разработкой и согласованием проекта планировки межевания территории. Все градостроительные нюансы там учитываются», – заявил Белогорцев.

Отчаявшиеся жильцы уже готовы бросить начатое и уехать из Севастополя.

«Есть такая компания «Компромисс», которая, оказывается, по сегодняшний день на хорошем счету. Я у нее покупал квартиру. То есть, я доверял этой компании… Мне стыдно это рассказывать. Только я стыжусь не за себя, а за власть, которая довела до этого всего», – делится член ЖСК «Корабел» Олег Николаевич.

Готовы люди и к более радикальным мерам.

«Мы будем собираться дальше и просим другие ЖСК присоединяться к нам для того, чтобы обязать правительство выйти с нами на прямой диалог. Мы хотим все обратиться к губернатору – выезжайте на каждый объект, разговаривайте с людьми, собирайте «круглый стол», ставьте определенные сроки, собирайте всех представителей департаментов, начальников и давайте конкретные указания, чтобы дома вводились в эксплуатацию. Иначе чем это все закончится – вы нас выкинете на улицу, и мы станем бомжами? Ну, мы соберемся все вместе, соберем чемоданы и придем в здание правительства и будем расселяться там, потому что идти нам некуда», – уверяет председатель правления ЖСК «Геракл» Ирина Головченко.