Обманываться рады: Украинцы сами виноваты в приходе Зе-банды

28.06.2020, Киев, Игорь Петров

Доверчивые граждане Украины сами виноваты в том, что дали обмануть себя и провести в высшее руководство страной под вывеской партии Владимира Зеленского шулеров и западных марионеток, которые теперь издеваются над населением.

Об этом в эфире канала Newsone заявил экономист Анатолий Пешко, комментируя высказывание депутата Галины Третьяковой о «низком качестве» детей у безработных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим последствия того, что люди голосовали, не думая. Мы имеем открытый геноцид народа Украины в лице таких вот «слуг народа».

Пора бы уже делать выводы, и о главном «слуге народа» тоже, а то нас скоро уже будут стерилизовать принудительно. Я не исключаю этого.

Я вообще сомневаюсь, из какой семьи эта женщина. Она говорит о семьях с низким доходом, а вообще она знает, что у нас сегодня больше 90% семей – с низким доходом, у них недостаточный доход, чтобы они могли позволить себе иметь удовольствие иметь детей?» – сказал Пешко.