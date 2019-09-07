07.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября обсудит перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате “всех установленных на всех установленных”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об єтом сообщает российский “Интерфакс” со ссілкой на собстьвенній тстьочник в переговорной группе.

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“В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70”, – сказал собеседник агентства.

В случае, если сторонам удастся договориться и обменять лиц, местонахождение которых достоверно установлено, можно будет в короткие сроки постараться установить нахождение пропавших без вести лиц и обменять их, пояснил он.

Как отметил источник, таким образом, один из ключевых пунктов минского комплекса мер – обмен “всех на всех” – будет реализован в полном объеме.

Кроме того, в ходе встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения – в Петровском и Золотом, добавил собеседник издания.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, сегодня Украина и Россия провели обмен удерживаемых граждан в формате “35 на 35”. На Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, а также арестованные в конце прошлого года Россией у Керченского пролива моряки. В Москву прибыли амнистированные Владимиром Зеленским 12 граждан РФ, а также граждане Украины, участвовавшие в акциях Антимайдана и вооруженном сопротивлении на Донбассе. Самые известные среди них – Евгений Мефедов, Олег Долженков, Владимир Цемах и Кирилл Вышинский.