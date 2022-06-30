Обмен Караджича и Младича на западных наемников: есть ли шансы?

30.06.2022  13:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Россия, Сербия, Спецоперация


Сербские политики Ратко Младич и Радован Караджич вряд ли будут обменены на западных наемников, взятых в плен на Донбассе.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил бывший адвокат Слободана Милошивича – Горан Петрониевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербские политики Ратко Младич и Радован Караджич вряд ли будут обменены на западных наемников,...

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«Этот вопрос обсуждался в наших медиа, но я думаю, что сейчас нельзя об этом говорить серьезно. Их права сейчас никто не может защитить. Он и сейчас под властью Запада. Мы не сможем найти юридических лекарств, чтобы помочь им. Не знаю, кто первым выдвинул такую идею, но ее реализация зависит от Запада, России и ЛДНР. Но мы бы были рады. Эти люди долго бились с НАТО и защищали свой народ так, как защищают его сейчас на Донбассе», – сказал Петрониевич.

Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич был в прошлом году приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению. В 2016 году аналогичный приговор был вынесен первому президенту Республики Сербской Радовану Караджичу

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