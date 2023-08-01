«Обмен на Одессу»: Карасев предложил признать де-факто российскую юрисдикцию Крыма

Украина может обменять безопасность Одессы на отказ наступать на Крым.

С таким предложением в эфире интернет-канала «Новости Live» выступил известный киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, поскольку ВСУ не могут захватить Крым, то по нему придется искать компромисс.

«Обмен Крыма на Одессу. Им же Крым нужен. На время придется. А нет хороших решений – есть решения плохие, а есть решения катастрофические. Есть плохой сценарий и катастрофический сценарий. Если мы сегодня не можем освободить Крым военным путем, значит, что нам делать? Дальше воевать без надежды на победу, тем более Запад может перестать помогать, либо идти и искать компромисс какой-то.

Или пусть нам Одессу разблокируют, и у нас будут черноморские порты, и мы будем создавать свои военно-морские силы, либо торговый флот на первом этапе. Нам сейчас надо море сохранить, надо сохранить выход к Черному морю.

У нас море заблокировано, это же морская война – в морской войне главное – заблокировать торговые возможности, торговые маршруты и порты, не дать работать портам, не дать работать торговле. Технически мы заблокированы», – сказал эксперт.