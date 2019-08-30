Обмен пленными: Что-то пошло не так

30.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Ожидавшееся минувшей ночью прибытие из России в Киев с освобожденными моряками ВМСУ и террористом Олегом Сенцовым не подтвердилось. Президент Украины Владимир Зеленский не подписал указ о помиловании политзаключенных из российского списка, а самолет, который, якобы ночью вылетел из Москвы в Киев, так и не совершил посадку.

Об этом в своем блоге сообщил киевский адвокат русских политзаключенных Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что-то переживаю за самолёт с нашими моряками, который, как в Бермудском треугольнике, взлетел и никак не может приземлиться на Украине. А на самом деле – не ведитесь на фейки, проверяйте информацию, обращайтесь к тем людям, которые могут хоть что-то нормальное, внятное сказать.

Я сообщаю, что по состоянию на сегодня, на девять утра, я в Полтаве по дороге в Днепропетровск. Никто никуда не летит, все граждане РФ, а также граждане Украины, которые планировали принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения или отбывания наказания.

Из России в Киев никакой самолёт не вылетал. Поэтому давайте наберёмся терпения и не будем фальстартовать», – заявил Рыбин.

Эту же информацию в своем блоге подтвердил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович: «Об освобождении наших пленных: 1.К сожалению, ложь. 2. Умоляю, меньше пи…те, если хотите результата. 3. Не теряйте надежду-все будет хорошо».

Опровергла обмен и спикер президента Украины Юлия Мендель: «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах».