Обмен пленными: «Миссию Путина хотят дискредитировать»

12.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Украинским гражданам, освобожденным в результате последнего обмена пленными между Киевом и Москвой, вместо предоставления статуса политических беженцев настоятельно рекомендуют покинуть территорию РФ и уехать в непризнанные республики Донбасса.

Об этом в своем блоге сообщает Лариса Шеслер, глава «Союза политэмигрантов Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все поразились гуманности российского государства, когда оно вместе с российскими гражданами добилось свободы для граждан Украины – ополченцев Донбасса и политзаключенных из Одессы и Николаева…

Мне было совершенно очевидно, что этим товарищам необходимо давать статус беженцев, и предоставить возможность легализоваться в России – возвращаться на Украину им, конечно, нельзя, тем более, я знаю, что получение статуса беженца находится вполне в русле российского законодательства.

Для тех, кто жил и работал на Донбассе, открыт путь в ДНР-ЛНР – там у них есть дом, родственники и друзья, там они смогут получить паспорта ДНР.

Но для выходцев из Одессы, Николаева, и, тем более, для уроженца Молдовы, оказаться в ДНР без денег, жилья, работы и возможности получить документы – не вариант.Наши земляки из

Николаева или Одессы измучены годами в тюрьмах, ни здоровье, ни возраст не позволяют поехать в зону военных действий.

Но мне поступает информация, что освобожденным политзаключенным настоятельно советуют выезжать на Донбасс, дескать, там им сделают документы (какие??), и дадут возможность там устроиться.

Что за абсурд и бессмыслица?

Какую возможность устроиться в Донецке получит немолодой скульптор из Николаева Кореновский, обвиненный в работе на российскую ГРУ?

Какие документы сможет получить в ДНР гражданин Молдовы Мельничук?

Неужели те, кто занимается судьбами освобожденных политзаключенных, не думают о чудовищном пиаре, если действительно эти люди окажутся в Донецке?

Я была уверена, что личное участие президента России Путина в этом обмене гарантирует внимательное отношение к двум десяткам освобожденных политзаключенных, у которых, к несчастью, украинское или молдавское гражданство.

Выясняется, что кто-то хочет спихнуть проблему, не решая ее.

А по факту гуманная миссия Путина будет отвратительно дискредитирована.

Такая проблема дать убежище двум десяткам людей, жестоко пострадавшим за свои убеждения?» – возмущается Шеслер.

Она не исключила, что ответственные чиновники поспешат опровергнуть информацию, как было и в предыдущих случаях, когда СМИ рассказывали о равнодушии к проблемам героев Русской весны.

«Вполне вероятно, что эта информация будет опровергнута. Я по этому поводу буду только счастлива. Опровергните меня, пожалуйста», – подчеркнула Шеслер.