Обмен пленными оборачивается для многих украинцев шоком

30.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Наличие «беркутовцев» в числе лиц, попавших под обмен с ЛДНР, означает, что происходящий на Украине конфликт – внутренний.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как человек с юридическим образованием, мыслю так: если мы отпустили «беркутовцев» (я считаю, что это правильно, я считаю, что неправильно их задерживали, потому что, если люди выполняли приказ, то их преступления не могут рассматриваться гражданским судом), если такое произошло в Украине, то это значит – что для многих граждан Украины шок, что противостояние началось на майдане, а сейчас заканчивается на Востоке Украины, это один процесс.

Это процесс, который называется «внутренний конфликт Украины», который с одной части поддерживается США, с другой части поддерживается РФ. Поддерживается РФ в той части, что вы поддерживаете людей ЛДНР, выдаёте паспорта, оказываете гуманитарную помощь. Это объективно, зачем об этом говорить?» – заявил Вакаров.

«Есть большая разница: Америка поддерживает оружием, в том числе – летальным, Америка поддерживает тем, что вмешивается в ваши внутренние дела. Россия посылает гигантское количество гуманитарных грузов, как ЛДПР, как КПФР, как непосредственно множество общественных организаций, которые собирают и отправляют», – в свою очередь отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.