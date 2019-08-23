Обмен пленными с Украиной вновь оборачивается грандиозным скандалом

23.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В подготовленном Киевом списке людей, которых Украина готова отдать на обмен, вместо реальных политзаключённых выявлено множество посторонних фамилий.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня в руках оказался список людей, которых Украина готова отдать на обмен. И этот список вызывает очень много вопросов. Всего в нем 33 фамилии.

Из 33 человек: 12 – граждане России, 1 – гражданин Молдавии, остальные – граждане Украины.

3 человека из списка уже освобождены в ходе обмена в 2017 году. Одна девушка, например, уже полтора года работает таксистом в Артемовске (который переименован в Бахмут).

14 человек уже свезены в санаторий под Киевом.

12 человек будут помилованы, из них – 6 россиян. Остальным изменяется мера пресечения. То есть 6 граждан России, 1 гражданин Молдавии и украинцы фактически остаются под следствием, не являются на суды и объявляются в розыск. Это значит, что для них нет юридической очистки. Разумеется, приехать на Украину они не смогут.

В списке нет Вышинского, он, вроде, сам отказался. Еще один политзаключенный, россиянин Игорь Кимаковский, отказался на суде от обмена без приговора и юридической очистки. Практически насильно доставлен на пункт подготовки к обмену. Высказал свое мнение о происходящем представителям Красного Креста. Они донесли эту информацию до высшего руководства СБУ и ситуационного межведомственного штаба по обмену со стороны Украины. В списке Игорь значится в графе «изменение меры пресечения».

Месяц назад список Москальковой вмещал 35 фамилий – граждан России (я его видел). Почему в украинском списке «не достает» 23 фамилии, я не знаю. Возможно, существуют два списка: один – на обмен с ЛДНР, другой – напрямую с Россией. В любом случае, не настоять на полной юридической очистке – это поддаться Украине и сыграть по ее правилам. Надеюсь, за оставшееся до обмена время, вопросы юрочистки будут решены», – рассказал журналист.

Напомним, при прошлом обмене военнопленными украинская сторона неоднократно меняла списки, сознательно затягивала мероприятие, и в результате всё равно оставила часть политзаключённых «на потом».