Обмен пленными: Вскрываются омерзительные подробности

01.01.2020, Харьков, Григорий Богоявленский

Предновогодний обмен заключенными, с помощью которого Владимир Зеленский рассчитывал поправить поползшие вниз рейтинги, решает еще одну важную для правящего режима задачу – под праздничную болтовню о «единстве страны» происходит выдавливание с Украины всех несогласных с националистической диктатурой.

…Вот и прошел большой обмен. Одни вернулись домой, другие лишились возможности попасть домой, по крайней мере, надолго. Но остаётся много вопросов.

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Хотел было написать «обмен пленными», но осёкся. Пленные, конечно, тоже есть среди обмениваемых, однако значительная часть «обменного фонда» составляют люди, никогда не воевавшие и даже никогда не державшие в руках оружия. Это те, чьи политические взгляды не совпадают с теми, что восторжествовали на Украине после переворота 2014 года.

Вот, например, списки обменянных из Харькова. Если изучить сообщения украинских СМИ, можно увидеть общую деталь – у всех из переданных в Донбасс узников есть пункты обвинения, связанные с незаконным обращением с оружием.

Разгадка проста: оно им было подброшено украинскими силовиками и использовалось в качестве повода для ареста или давления.

«Игорь Джадан – обвиняемый по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых: посягательство на территориальную целостность Украины, террористический акт, создание террористической группы или организации, незаконное обращение с оружием, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия, надругательство над государственными символами. Был под стражей, в июле 2019 года вышел под залог.

Лариса Чубарова – приговорена судом первой инстанции к 11 годам заключения по обвинению в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность Украины. Имеет гражданство РФ. По данным следствия, активная участница «Антимайдана», пророссийских акций в Харькове, в 2014 году работала в «ДНР», допрашивала пленных, передавала информацию о ВСУ. Дело на стадии апелляции.

Марина Ковтун – приговорена судом первой инстанции к 11 годам лишения свободы за соучастие в теракте в пабе «Стена» в ноябре 2014 года и незаконное обращение с оружием. Дело на стадии апелляции».

Но почему же Зеленский в новогоднюю ночь рассуждает о «единстве нации», а умалчивает, что никто не понесёт ответственность за фабрикацию вещественных доказательств или просто за подбрасывание оружия во время следственных действий по данным делам? Как и за пытки.

Состоявшийся обмен выгоден правонарушителям в погонах, которые уходят от ответа за свои явно неуставные действия.

И нет ответа на вопрос, кто же действительно совершил преступления, например, взрыв возле Дворца спорта в Харькове во время шествия националистов 22 февраля 2015 года. Обвинявшиеся по этому делу Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков категорически не признают своей вины, но приговорены судом первой инстанции к пожизненному заключению. «Я отказался брать на себя любые преступления. Тем более, теракт. На что мне было сказано: «Это твой выбор, но быструю смерть нужно заслужить» – дословно. И палачи приступили к пыткам с новой силой», – говорил на суде Дворников. Так мы и не узнаем, кто это сделал на самом деле.

Тот же Игорь Джадан, а также одессит Сергей Долженков на момент обмена находились на свободе, а харьковчанка Алла Сиренко вообще почти полгода, как получила оправдательный приговор, но тоже включена в этот список. Таким образом, обмен является не только и не для всех освобождением из-за решетки, а для украинских властей это, прежде всего, возможность выдавить из зоны своей юрисдикции инакомыслящих и продолжать далее из них создавать «обменный фонд».

Кстати, помимо пленных и инакомыслящих в этот список попали люди, не имевшие никакого отношения ни к событиям 2014 года, ни к дальнейшим политическим делам, ни к военному противостоянию. Просто совершившие преступления, как Максим Мисяк, обвиняемый в нескольких убийствах, в том числе – харьковского бизнесмена Ярослава Бисаги в 2013 году.

Помимо качества ведения следствия, назначения виновных по фактически нераскрытым делам и полной безнаказанности нерадивых сотрудников СБУ остаются и другие вопросы. На некоторые из них уже есть ответы. Например, на то, кто может пойти на следующий обмен. Другой вопрос, готова ли принимающая сторона к их приёму. Елены Бойко, сидящей в Львовском СИЗО, в списке на обмен 29 декабря не оказалось, за решетку она попала после депортации из России за нарушения режима пребывания. Вот куда она пойдёт? И какой статус будет у других освобожденных, которым путь домой закрыт?