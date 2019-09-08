Обмен пленными: Зеленского обвиняют в предательстве и грозят путчем

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной несёт тяжелые последствия для Киева, пишет в своем блоге бывший заммнистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

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«Первое – Путину удалось избежать исполнения приговора Морского Трибунала, не понеся за свои действия никакой ответственности…

Второе. Несмотря на все заявления СБУ, Офиса президента Украины и разных пресс-секретарей, Медведчуку удалось-таки засветиться в «миротворческом процессе». С салом, или с Рабиновичем – не имеет значения…Ему удалось получить ультиматум от Путина украинской власти: «Не нужно трогать моего кума, иначе…»!

…Баканов, Богдан и Зеленский могут зеленеть от ярости, но дело уже сделано – не для того Медведчук летал туда-сюда, чтобы подыгрывать Зеленскому.

Третье. Позиция европейских лидеров – «прогресс», «толчок», «уверенный шаг»… Извините, но все это – гнойные евро-сопли, на фоне стремительно растущего желания как можно быстрее «завершить конфликт». Именно не справедливой сатисфакции от захватчика стремятся получить европейцы, а «мира». Поэтому, они с радостью и оптимизмом будут активно подталкивать президента Зеленского к «нормализации отношений с Россией». Иного сценария поведения «глубоко обеспокоенных» я не вижу.

Четвертое. Внутренняя ситуация в стране, с моей точки зрения, ухудшилась. Несмотря на бравурные заявления о «Великом Владимире-Миротворце», с таким освобождением, значительно радикализировалась другая часть общества – та, которая своей жизнью предоставила нам возможность «устать от войны». Конечно, я не смог пообщаться со всеми защитниками. Но то общение, которое я имел, свидетельствует о следующем: оценка действий президента Зеленского существенно изменилась от «поживем-увидим», до «предатель украинского народа».

Такая радикализация не может не вызывать тревоги. Несмотря на то, что меня трудно отнести к сторонникам Зеленой команды, я прекрасно понимаю, в какой непростой ситуации оказался Владимир Зеленский.

Если ЗЕкоманда попыталась не увидеть «марш защитников Украины» и, как страусы, спрятав головы в «турбо-режим» Верховной Рады, то не думать о такой силе на фоне ее радикализации – самоубийство.

Дополнительным источником рисков возникает неуемное желание офис-менеджера господина Богдана поставить «смотрящего» в Киеве. По данным агентства «Рейтинг», 72% киевлян относятся к такой инициативе крайне негативно. Следовательно, при активизации этого процесса, киевляне запросто могут «восстать» против самодуров с Банковой. Протесты киевлян стопроцентно будут поддержаны радикальной частью участников «Марша». Несмотря на вероятные бравурные доклады от руководства СБУ или МВД, смею заверить всех: нет у власти силы, которая способна остановить массовый протест ветеранов! Ни вооруженные силы, ни национальная гвардия, ни полиция не будут вступать в открытое противостояние с теми, с кем вчера бок о бок воевали на Востоке.

Таким образом, с моей точки зрения, «плюс» от обмена один – наши люди оказались дома. «Минусов» и рисков я вижу гораздо больше», – резюмирует Тука.

В эфире телеканала «Espreso.TV» эксперт Дипломатической академии Украины Елена Снигирь также заявила об угрозе освобождения из застенков офицера ПВО ДНР Владимира Цемаха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Его (Владимира Цемаха – прим. ред.) захватывали тяжело, там были потери среди наших военных. И это для того, чтобы Украина использовала его как аргумент в международном суде по делу о сбитом MH17.

Говорить сейчас: «А почему нидерландские прокуроры не допросили его раньше?» – это не проблема нидерландских прокуроров, это аргументы Украины. Какие могут быть долгосрочные последствия того, что мы отдали этого свидетеля?» – возмутилась она.

Замглавы запрещенного в РФ меджлиса, новоизбранный депутат Верховной Рады Ахтем Чийгоз призвал прекратить обмены до возвращения Крыма под контроль Киева.

«Сейчас эта борьба должна быть направлена не на то, чтобы каких-то ребят вытащить, но при этом стратегические вопросы отложить в сторону. Сегодня мы слышим, что ряд депутатов Европарламента говорят: «Диалог должен быть продолжен».

Да, конечно, надо бороться за ребят, это долг общества и государства. Но пока мы не деоккупируем Крым, этот конвейер не закончится. Путин знает, что делает.

С ним не договариваться надо, а в угол загнать, чтобы он потом вынужденно выполнял международные нормы. А для этого необходимо здесь принципиально ставить позиции, здесь всё общество на это настраивать. И на международных площадках потом у тебя будут партнёры, союзники, которые готовы помогать», – призвал Чийгоз.

«Это, конечно, урок для всех на Украине, для людей, которые ездят в Россию на заработки, которые вдруг решили посетить Крым – искупаться или подзаработать. Во что это потом обходится, после того, как их незаконно, политически мотивированно, сажают в тюрьмы, а потом мы все обществом, за очень высокую цену, пытаемся их вытаскивать из тюрьмы. Необходимо, чтобы все понимали, какая цена, потому что мы все видим, какую цену власть заплатила на переговорах за освобождение», – добавил экстремист.