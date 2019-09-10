Обмен украинцев на украинцев: Победители и проигравшие

10.09.2019, Киев, Сергей Устинов

Обмен, о котором так долго говорили в Киеве и Москве, состоялся. Кто-то, как американский президент Дональд Трамп, увидел в нем «гигантский шаг к миру», кто-то, как европейские лидеры, просто похвалил, кто-то, как думец Сергей Шаргунов, акцентировал внимание на том, что в тюрьмах томится еще большое количество узников, которых освобождать никто не спешит. Кто-то говорит о неравноценности обмена, ведь украинская сторона в одностороннем порядке в последний момент «изъяла» из согласованной формулы 35 на 35 российского добровольца-танкиста из ДНР Руслана Гаджиева, который так и не доехал до пункта сбора.

Аналитики в Москве и Киеве пишут о главных бенефициарах состоявшегося обмена. В политическом смысле, безусловно, выиграли Сурков и Зеленский. Первый, на фоне длительного отсутствия каких-либо позитивных подвижек в «минской» повестке, получил результат. Второй же получил от Москвы роскошный пропагандистский подарок, который несомненно укрепит его позиции внутри страны и поможет повысить и без того высокий рейтинг.

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Недаром считающийся близким к главе президентского Офиса киевский телеграмм-канал с удовлетворением отмечает, что Владимир Александрович даже выпил за вернувшихся из плена, а его канцелярия готовит серию закрытых социологических замеров по динамике общественного мнения.

Задача амбициозная, но выполнимая – к октябрю накачать вдвое не только рейтинг самого Зе, но и всей его команды, включая правительство и Раду – чтобы перебить возможный негатив от принятия непопулярных решений в экономике и социалке.

На фоне всеобщего удовлетворения итогами обмена, показательным выглядело откровенное брюзжание порохоботских медиа и лидеров общественного мнения. Для них освобождение «наших ребят» стало днем траура. В адрес Зеленского уже звучат обвинения в «зраде» и «торговле суверенитетом». Ведь каждому порохоботу известно: просто так Путин пленных не отдает, а, значит, за этим по любому что-то стоит. Как секретный протокол за пактом Молотова-Рибентроппа. И сейчас порохоботы соревнуются друг с другом в страшных догадках.

Что же такого пообещал Зеленский Путину в обмен на столь царский подарок? Да и с меджлисовцами вышел облом. Среди освобожженных такой только один. «Один крымский татарин среди 35 освобожденных- это позор!, – кипят от негодования грантоедские «Крым. Реалии». Зеленский в ответ спешит оправдаться и сулит скорое освобождение подельников Джемилева и Чубарова – в ходе второго этапа обмена.

Однако у состоявшегося обмена есть не только пиаровское или закулисно-интриганское измерение, но и человеческое. Самым неприятным на разразившемся в Киеве и в украинском сегменте соцсетей празднике жизни и всеобщего ликования с единением стало вышедшее на поверхность избирательное отношение к гражданам Украины. Многие обратили внимание на тот факт, что из 34 освобожденных Киевом лишь 12 человек были россиянами. Остальные – обладатели паспортов с трезубцем.

Паспортов и гражданства их вроде никто не лишал, во всяком случае, о таком факте ничего неизвестно. И вот, государство Украина депортирует более чем два десятка своих граждан в другую страну. Да, депортирует с их письменного согласия, но ведь у этих людей и выбора-то особого не было – или гнить в тюрьме по сфабрикованным обвинениям, или так. Так что согласие с их стороны было добровольно-принудительным.

Общественная реакция на обмен украинцев на украинцев по признаку их лояльности к правящему режиму оставила неприятный осадок. «35 семей сегодня стали счастливы»- радуется известный киевский телеведущий у себя на фейсбуке, крича «браво» господину президенту. «70 семей», – поправляет его в комментариях московский политтехнолог. «Да-да, конечно, вы правы», – словно опомнившись, неловко поправляется киевский телеведущий.

И в этих знаковых оговорках – все. Фактически страна перестала считать часть собственных граждан «своими», вычеркнула их из списка соотечественников по политическим мотивам.

Для радующихся возвращению «правильных» украинцев политизированных обитателей соцсетей, те, другие украинцы, улетевшие в обратном Киеву направлении – «неправильные». И не украинцы даже, если говорить откровенно. «Преступники», как их назвали в твиттере эстонские дипломаты, противопоставив «лучшим представителям украинской нации» в виде Сенцова, Кольченко и Ко.

По сути, такой обмен является высшим проявлением так и не изжитой со времени Майдана общественной сегрегации, когда людей делили на «укропов» и «колорадов». Робкие голоса тех, кто напоминает, что депортированные в РФ – такие же граждане Украины, буквально тонут в громком и пафосном хоре радостных славословий в адрес «наших ребят, вернувшихся из путинского Мордора».

По-хорошему, весь этот обмен, может, и выгоден политически, но глубоко неправильный с этической точки зрения. Нет, конечно, дареному коню в зубы не смотрят, и лучше на свободе, чем в тюрьме. Однако сам формат обмена – он больше подходит для россиян. Они, по крайней мере, возвращаются на родину, к семьям. А украинцев вышвыривают, по сути, в другую страну, где у них нет ни жилья, ни работы, ни связей, а вдобавок еще нужно получать гражданство и прописку. Где жизнь предстоит начинать сначала вдалеке от друзей и семьи, оставшихся там, по другую сторону границы, где на них уже смотрят, как на чужих, раз их согласился признать своими пленными и забрать к себе ненавистный украинским патриотам Путин.

По совести и в интересах этих людей в их отношении следует бороться не за обмен, а за амнистию с возможностью жить на родине с семьями, а еще лучше – за оправдательные приговоры, полную реабилитацию и отзыв сфабрикованных спецслужбами политических обвинений.

Но есть плохие новости и для «правильных» возвращенцев. Судя по их первым на родной земле репликам и интервью, они так и не поняли, что вернулись в совсем другую страну. В которой спичи о том, что враг силен и сдаваться не собирается, больше не собирают прежних оваций, а призывы бороться с врагом до победного конца не вдохновляют экзальтированных поклонниц.

За милитаристские спичи не дают денежных пожертвований, разве что государство сподобится выдать медальку, да какой с медальки прок? Вернись они двумя-тремя годами раньше, могли бы недолго, но ходить в героях, а то и в парламент попасть. Сегодня же эти люди, по сути – «герои вчерашних дней», – на которых не фейсбучно-патриотическое, а реальное большинство общества смотрит без особого энтузиазма. «Спасибо что живые», но и своих проблем хватает.

Со своей воинственной риторикой эти люди лишние в стране, население которой устало от войны. Их потолок – торговать лицом на Прямом и Пятом – и то лишь в случае, если нынешняя власть позволит Порошенко примазаться к славе, а такие усилия экс-президент сейчас предпринимает.

Второй Савченко ни из кого из возвращенцев точно не выйдет – избиратель лишь пару месяцев назад вымел из Рады метлой многочисленных комбатов 2014 года, и аналогичных вакансий в обозримом будущем не предвидится.