Обмен, вселяющий надежды. Ян Таксюр – на свободе!

25 мая, в великий праздник Вознесения Господня, пришла радостная весть. На волю вышел один из узников совести укронацистского режима – Ян Таксюр. Больше года этот замечательный православный публицист, писатель, поэт-сатирик и телеведущий подвергался необоснованному судебному преследованию, причём половину этого времени он томился в застенках зеленковской хунты.

Он побывал и во внутренней тюрьме украинского гестапо, и в печально знаменитом киевском Лукьяновском «централе», в камере с уголовниками. Его выводили на мнимый расстрел и угрожали искалечить жену. Но он не ломался и не признавал никакой своей вины. Называл уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.

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Арестовали его 10 марта 2022 года за телепрограммы в защиту канонического Православия, публичные выступления, обличающие раскольников и власти, их крышующие, антифашистские сатирические стихи и другие публикации. Тогда, рано утром, банда вооружённых озверелых эсбэушников ворвалась к нему в маленькую квартиру в «хрущевке» и, устроив полнейший погром (сдирали даже обои со стен), забрала хранившиеся дома скромные сбережения (5 тыс. руб.), уволокла его в «автозак» и увезла в неизвестном направлении.

Несколько дней семья не имела о нем никаких сведений. В качестве причины ареста были названы те самые «деньги страны-агрессора», которые он собирал для перевода своему сыну, санкт-петербургскому студенту. Еще ему инкриминировали участие в «Русском клубе» и оправдание возврата Крыма к России. Ну и, конечно, его произведения, являвшиеся, с точки зрения укрогестаповцев, образцами «российской пропаганды». «ПолитНавигатор» уже приводил названия некоторых из них.

На самом деле в этих произведениях была обжигающая боль художника за судьбу своего народа, попавшего «в челюсти дьявола» (по выражению о. Андрея Ткачева) и за святую Церковь, которую стремятся уничтожить ставленники сатанинского заокеанского «Вавилона». А также – разящие наотмашь великолепные сатирические оплеухи всей продажной и циничной проамериканской камарилье. Он разил, что называется, в хвост и в гриву и Зеленского, и всю его сатанинскую шайку (как прежде – и Порошенко, и Турчинова, и фарионок, и тягнибоков, и всю прочую нацистскую нечисть).

Нет сомнений, что именно поэтому Яна Таксюра лютой ненавистью возненавидели и христопродавцы из ПЦУ, и бесы власть предержащие. Причём настолько сильно, что запрещали любые послабления в тюремном режиме 70-летнему, онкологически больному человеку, чьё состояние требовало немедленной операции.

Ниже приводим ссылку на одну из его телепередач.

Вы страну под пенье гимна раскрадете до основ.

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Осенью прошлого года Ян с помощью Божией смог выйти под залог, предоставленный кем-то из верующих православных людей, испытывавших глубокое уважение к нему как к истинному воину Христову. Ему сделали операцию, но реабилитация затянулась надолго, потому что болезнь была очень серьёзная. Все это время он находился под контролем СБУ, которая приезжала к нему даже в больницу на операцию, как будто он мог куда-нибудь сбежать. Судебные заседания также проходили регулярно.

Но вердикт несколько раз откладывался – не исключено, что даже судья, представляющая аппарат, полностью подчинённый нацистской клике, не решалась взять на себя грех осуждения абсолютно невиновного человека. Впрочем, в итоге решение было вынесено. Яна Ильича приговорили к 12 годам лишения свободы за «измену родине» с конфискацией половины личного имущества. То есть, видимо, половины той самой старенькой «хрущевки», ибо никакого другого имущества у него не имелось.

И вот, после этого приговора, накануне великого праздника, пришло известие о том, что его обменяют. А в день Вознесения обмен произошёл. Конечно, все это устроилось милостью Божией, по молитвам многочисленных его православных единомышленников. А ещё данный факт становится также и знаком, вселяющим надежду в других русских киевлян, являющихся противниками нацистского режима. Надежду на то, что Россия их не оставит.

Создан очень обнадеживающий прецедент в смысле обмена не только военных, но и мирных граждан Украины. До сей поры единственным известным фактом подобного обмена был обмен, и то, как исключение, Виктора Медведчука. Теперь положен почин, который заслуживает обязательного продолжения.

Впрочем, укродеятели, как всегда, были в своём репертуаре. Они изобразили дело так, будто обмен всушников произошёл на гражданина России, хотя Ян Таксюр имел только украинское гражданство. В частности, об этом заявил украинский омбудсмен по правам человека Лубинец. Зачем? Да, видимо, затем, чтобы другие честные люди не рассчитывали. Мол, не надейтесь, Россия вас не спасет, она обменивает только военных и только своих.