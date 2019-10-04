Украина анонсирует новый обмен: Юрист предупреждает об опасности

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

На следующей неделе состоится масштабный обмен задержанными лицами.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен. Это шаги, которые будут сделаны», – заявил Пристайко.

При этом он не уточнил, с кем будет обмен – с Россией или республиками Донбасса.

В свою очередь украинский адвокат Андрей Гожый в эфире телеканала «Киевская Русь» приветствовал обмен, но назвал его незаконным, так как Украина меняет одних своих граждан на других, что идет вразрез с Конституцией.

«У меня двоякое к нему отношение. Первое отношение, как человека – я, конечно, доволен, что люди вышли на свободу, что прекратились пытки и издевательства над людьми. Как представитель международной организации, гуманистической, которая первой целью ставит освобождение из-под стражи, мы тоже довольны, потому что мы к этому призывали. Однако, как юрист, я понимаю, что под этот обмен закладывается замедленная юридическая бомба нелегитимности.

Что такое обмен? Кирилл Вышинский находится под личным обязательством – его вывезли в Россию. Так получается, что он сбежал из-под личного обязательства? Кого-то не оправдали. То есть мы должны это перевести в юридическую плоскость. Нужен документ. Либо договор с Российской Федерацией. Хотя опять – мы меняем украинцев на украинцев, что запрещено Конституцией. То есть в это все заложена такая вещь, что завтра власть поменяется и они скажут: «А как вы отпустили людей, покажите документ». «Что значит, Зеленский переговорил по телефону. Так вы пособники побега». Поэтому должен быть закон об амнистии и реабилитации», – заявил Гожый.