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The Economist пишет, что на Донбассе ситуация для ВСУ становится опаснее из-за ослабления линии фронта. Причину такого положения журнал видит в том, что преимущество россиян в артиллерии иногда достигает 10-кратной разницы.

«Александр, офицер 79-й бригады ВСУ, каждый день наблюдает за полем боя возле прифронтового города Курахово на экранах диспетчерской. Русские в основном находятся перед украинскими позициями, говорит он, но иногда сеют хаос в километрах позади них. Для несчастных пар солдат на разбросанных позициях на краю того, что он называет зоной поражения, это чаще всего односторонняя миссия. До 18 российских солдат могут погибнуть, чтобы выбить двух измученных, голодных украинцев. Но в конечном итоге они это сделают», – говорится в публикации.

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«Мы обмениваем жизни и территорию на время и ресурсы противника», – с горечью признается украинский военный британским журналистам.

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Издание отмечает, что вопреки расчетам украинского командования, наступление россиян на Покровск после начала Курской операции ВСУ лишь ускорилось.

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«Россияне намерены взять в окружение ВСУ на Кураховском направлении: сообщают о высоких потерях с украинской стороны там – особенно среди новобранцев, также часто бегущих с поля боя», – отмечает издание.

Также сообщается, что из-за угрозы попадания в окружение украинские военные вынуждены отводить поставки, например, цистерны с топливом, дальше от фронта.

Тем не менее, делает вывод издание, даже гипотетическая потеря Украиной Покровска не будет победой РФ и не улучшит переговорные позиции России. Говорить с Москвой на ее условиях ни Запад, ни Киев не намерены.

Так что единственное, что остается россиянам – и дальше медленно идти вперед, вгрызаясь в украинскую оборону и неся чувствительные потери в живой силе.