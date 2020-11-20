Обмена пленными не будет – «спасибо» Зеленскому и Кравчуку

20.11.2020, Донецк, Михаил Рябов

Перед Новым годом вряд ли состоится обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Винить в этом следует режим Владимира Зеленского, чьими усилиями хоронится Минский переговорный процесс, а в украинскую делегацию назначаются деятели вроде Леонида Кравчука, участника Беловежского сговора, способного только разрушать.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула «всех на всех» прописана в Комплексе мер, а Украина пока не подтвердила, что готова ее реализовывать. Ведь если они выходят из Минских соглашений – то о каких обменах может идти речь? В каком статусе эти люди? Кем, с кем, где, в рамках каких договоренностей и по какой процедуре должен пройти этот обмен? На эти вопросы пока невозможно ответить.

Глядя на это все, я настроен скептически: не в медийном пространстве Украине нужно говорить, а вести прямой диалог с нами на переговорной площадке. Да и к тому же еще не закончен предыдущий этап обмена. Там была договоренность о процессуальной очистке. Не сделано ничего. Те люди, которые были освобождены по обмену, сейчас уже объявлены в розыск, им предъявлены заново обвинения. Некоторые снова задержаны! Это Украина», – цитирует Пушилина официальный сайт ДНР.

Глава республики также негативно оценил роль Кравчука, назначенного главой украинской делегации переговорщиков.

«Кравчук способен исключительно на развал. Подтверждение этому – его роль в возникновении Беловежских соглашений. После распада Великой Страны, помимо других негативных последствий, запустилась цепь конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Осетии. И ожидать, что этот человек будет привержен миру в Донбассе, было бы с нашей стороны очень опрометчиво. Кравчук всю свою политическую жизнь вел себя деструктивно, иного поведения от него никто не ожидает и в рамках Контактной группы», – сказал Пушилин.