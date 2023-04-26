«Обменный фонд для русских» – в ВСУ ругаются на бессмысленную могилизацию

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Проводимая киевским режимом насильственная мобилизация не делает ВСУ боеспособнее, а только забивает армию необученными и немотивированными людьми, которые при первом удобном случае сдаются в плен.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» рассказал украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажи мне, как можно выволочь из машины мужика, и оставить в машине ребёнка. У меня нет слов о насильственной мобилизации. Я помогаю ребятам на фронте, у меня много друзей. И конечно я общаюсь с ними. Они говорят: «Миша, нах*р мне в роте или батальоне насильно мобилизованные? Ты что, не понимаешь, что я не могу на них положиться? Не дай Бог что – это полная жопа. Ты хочешь моего трупа, или что?», – отметил он.

«А зачем тогда это всё надо? Мясо? Кому это на пользу? Это что, обменный фонд русским наигрывать? Ведь не дай Бог что – он побежит сдаваться в плен. Это что, подставить бойцов, которые положиться на них не могут? Зачем это всё надо – у меня ответа на то всё нет», – возмутился Чаплыга.