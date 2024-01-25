«Обмены пленными будут проходить на других территориях» – российский эксперт

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Россия заинтересована в обмене пленными с Украиной, однако теперь этот процесс начнётся не скоро и, скорее всего, на нейтральной стороне.

Об этом на канале партии «Справедливая Россия» рассказал директор Института изучения проблем развития ЕАЭС Владимир Лепёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, как после уничтожения Ил-67 с украинскими военнопленными может проходить процесс обмена.

«Достаточно долгое время теперь это проблематично. Потому что, ну, как, что – по земле теперь отправлять этих пленных, куда? Никакого доверия украинскому руководству нет, потому что любая провокация возможна. Так что будет заморозка. Как Россия, которая всё-таки заинтересована в обмене пленными, будет действовать, сложно сказать. Наверное, будет обращаться к каким-то посредникам, может быть, пытаться осуществить эти обмены, например, в Турции. То есть такой путь предлагать. Россия не откажется от обмена и будет предлагать разные версии», – заявил Лепёхин.

В то же время, нельзя ничего сказать определённого о намерениях Киева.

«В чём заинтересована украинская сторона, сложно сказать, потому что нет единого руководства. Есть позиция Киева, а есть позиция стоящих за этим западных сил. Причём, западных сил разных – и американцев, и британцев», – добавил эксперт.