Обменянные командиры «Азова» рвутся убивать русских и требуют оружия

Новости Украины

После мариупольских событий и пленения нацистов, полк «Азов» стал существовать как батальонно-тактическая группа, которая постепенно пополняется возвращёнными из плена «побратимами», чтобы, при надлежащей помощи в оружии и технике, снова вернуться в бой.

Об этом на пресс-конференции говорили вернувшиеся по обмену командиры нацистского подразделения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, что нужно знать, процесс идёт. За то небольшое время, что мы возвращены, необходимые мероприятия по обеспечению и слаживанию для скорейшего восстановления возвращённых из плена бойцов уже идут. Поддержка от государства беспрецедентная, и это помогает как в реабилитации бойцов, так и в их желании как можно быстрее вернуться на фронт и защищать страну. Наша война не закончилась в Мариуполе, наша война продолжается до сих пор – в плену, на поле боя и в процессе восстановления», – заявил начальник штаба «Азова» Богдан Кротевич «Тавр».

В свою очередь и.о. командира полка «Азов» Никита Надточий рассказал о том, что представляет подразделение на данный момент. По его словам, в строй вернулись уже 25 «азовцев», которых тяжелоранеными на вертолётах эвакуировали ещё во время боёв за «Азовсталь».

«На момент сбора людей на деблокаду (Мариуполя – ред.) было несколько «азовцев», которые взяли руководство в свои руки. Благодаря медиапространству, тогда было собрано 4 пехотные роты, укомплектованные стрелковым и тяжёлым пехотным вооружением. Сейчас структура полка представляет собой батальонно-тактическую группу, в которую входят 4 пехотные роты, миномётная батарея, взвод огневой поддержки, служба разведки, управления и обеспечения подразделения. В условиях современной войны нам не хватает танков и артиллерии для того, чтобы быть автономными в своих действиях и иметь возможность вести боевые действия на суше. Поэтому мы возобновляем подразделения танковой роты, зенитно-ракетного дивизиона и артиллерийского дивизиона. Ждём вооружение и технику, которую мы обещали. Второе по приоритету –БПЛА и связь. Это нам очень необходимо. На данный момент уже 25 военнослужащих «Азова», которые были ранены и эвакуированные вертолётами из Мариуполя, стали в строй и выполняют боевые задания. В том числе я», – похвастался Надточий.

В то же время замком тылового обеспечения «Азова» Иван Игнатьев «Игнат» сообщил, что среди обменянных «побратимов» – более 50 мариупольцев.

«По состоянию на сейчас в лечебных учреждениях находятся более ста «азовцев», для каждого сложен свой план реабилитации. Одним из моих заданий в настоящее время – обеспечение жильём наших побратимов, которые потеряли его в Мариуполе. По наименьшим подсчётам это более 50 квартир», – сказал Игнатьев.

В завершении начштаба «Азова» Богдан «Тавр» напомнил, что он уроженец Крыма и пообещал при надлежащем вооружении «вернуть» ставшие российскими территории под контроль Киева.

«Кто не знает, мой родной город Симферополь. Я очень часто вспоминаю Крым. Это часть отчизны в отчизне. Мне очень грустно, что я не могу туда попасть. Однако есть ещё одна проблема – после Симферополя второй город, который я очень люблю и считаю сердцем Западной Украины на Востоке, это Бердянск. Я в него влюбился. У нас пункты постоянной дислокации находились в Мариуполе, Юрьевке, Гурзуфе, и мы часто ездили в Бердянск. И для себя я уже потерял два дома. «Игнат» тоже из Бердянска. Вопрос болезненный, однако я уверяю, что все силы, которые у нас есть, а вы видели, что мы умеем, сейчас если нам помогут с восстановлением вооружения и техники немного больше, чем помогают, мы нормально вам покажем восстановление украинской территории», – заверил «Тавр».