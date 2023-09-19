Обнаглел. Лидер косовских сепаратистов не нашел понимания в ЕС

Алексей Топоров.  
19.09.2023 21:48
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, ЕС, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


«Премьер-министр» Косово Альбин Курти направил письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони и госсекретарю США Энтони Блинкену.

В нем лидер сепаратистов нажаловался на посланника ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти направил письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону,...

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Курти сообщил, что первым делом после встречи в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем при посредничестве Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля и вышеупомянутого Мирослава Лайчака, написал письмо лидерам Германии, Франции, Италии и госсекретарю США.

«Мы имеем дело с посланником, который исказил процесс, не сосредоточившись на полной реализации основного соглашения, но позволив поставить телегу впереди лошади», – написал о смысле своего послания Курти.

В ответ официальный представитель ЕС Петер Стано заявил, что Лайчака полностью поддерживают все 27 представителей стран-членов ЕС, и добавил, что это показывает, как они видят продолжение диалога и чего ждут как от Сербии, так и от Косово.

«Мы не будем комментировать заявления Альбина Курти, особенно те, которые содержат необоснованные обвинения», – сказал Стано.

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