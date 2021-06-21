21.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ЕС, Китай, Политика, Россия, США
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Обнародован сценарий разворота Европы от США к России и Китаю

Несмотря на то, что страны центральной Европы сегодня тяготеют к США, через пять лет...

Несмотря на то, что страны центральной Европы сегодня тяготеют к США, через пять лет ситуация может измениться на противоположную, и эти государства развернутся в сторону России и Китая.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед странами Европы будет стоять и уже стоит выбор, куда они пойдут в этом новом мире – либо к «Большой Евразии», либо к «Америке+». Сейчас они снова качнулись к «Америке+», потому что в той ситуации слабости, в которой они были, им некуда было деваться. А принять приглашение со стороны России и Китая войти в «Большую Евразию» они пока не могли», – сказал он.

Однако, по мнению Сергея Караганова, через пять лет ситуация в корне изменится, и значительная часть западной и южной Европы развернутся от США в сторону России и Китая.

«А через пять лет, если ситуация будет развиваться относительно предсказуемо, то я представляю себе, что пойдёт интересный процесс. К условной «Большой Евразии» – России, Китаю, Турции, будут тяготеть всё больше стран центральной и южной Европы, включая Францию.

А за Германию идёт борьба. Я думаю, что если у немцев победят не идеологи и не новое поколение со странными ценностями, а нормальные немцы, то они пойдёт сюда. А там останутся Британия и самый север западной Европы», – резюмировал эксперт.


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