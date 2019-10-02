Обнародована статистика ООН о погибших за 5 лет от мин детях на Донбассе

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

С 2014 года по меньшей мере 128 детей получили ранения от мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны (ВОВ) на востоке Украины, по меньшей мере 38 детей погибло, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в исследовании, обнародованном представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

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“Более 200 тыс. детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, сильно загрязненной минами и другими взрывоопасными остатками войны (ВОВ). С 2014 года по меньшей мере 128 детей получили ранения от мин, боеприпасов и других ВОВ. По меньшей мере 38 детей погибло”, – говорится в сообщении.

В ходе исследования были опрошены 39 семей, в которых дети стали жертвами несчастных случаев, связанных с минами или ВОВ на территории Донецкой и Луганской областей (соответственно 18 и 21 пострадавших детей).

“Дети собирают интересные предметы как трофеи, в том числе с военных полигонов”, – объясняют в отчете частые причины несчастных случаев, связанных с минами.

Среди опрошенных большинство несчастных случаев (15) произошло из-за того, что пострадавшие подбирали, разбирали, держали в руках или играли с ВОВ. Дети находили ВОВ или неустановленные взрывные устройства в свое свободное время. По меньшей мере десять детей принесли домой такое устройство, чтобы поиграть с ним, разобрать его или сделать памятный предмет (например, амулет).

По результатам опроса среди семей детей, пострадавших от мин/ВОВ, большинство составляют мальчики – 82 процента (14 человек) и 18 процентов (3 человека) – девочки. При оценке оказалось, что самым младшим ребенком, пострадавшей от мин/ВОВ, была четырехлетняя девочка, а старшим – 16-летний парень.

Отмечается, что после получения травмы в результате несчастных случаев с минами, семьи таких детей чаще всего сталкиваются со следующими проблемами: самостоятельное приобретение и получение протезов; отсутствие комплексной помощи в реабилитации; отсутствие доступа к физической и функциональной реабилитации в сельских районах и отсутствие психологической реабилитации как таковой.

В отчете обращают внимание, что сейчас в Украине нет ни одной созданной или функционирующей информационной системы о жертвах мин или информационной системы по таким детям.

Напомним, за 12 месяцев в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов на востоке Украины погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них – 18 детей.