Обнародовано видео, как подчинённый Авакова употребляет наркоту
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал видеозапись, на которой полицейский в форме употребляет наркотики – курит марихуану через т.н. «мокрый бульбулятор».
Журавко полагает, что запись – еще одно наглядное доказательство «эффективности» реформы МВД Украины по грузинскому образцу, начатой после победы Евромайдана.
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«Реформа» новой полиции Украины удалась «на славу», вернее, на позор страны и ее народа.
Мало того, что осознанно понабирали неучей, так еще и наркоманов в рядах полно. На видео запечатлён «реформированный» Аваковский полицейский при исполнении, с табельным оружием, не стесняясь камеры, употребляет наркотики. Сегодня, оказывается, для полицаев Авакова, – это нормально! И нечему тут удивляться, какое начальство , такие и подчинённые», – комментирует Журавко.
Напомним, что в Грузии, по образцу которой «реформировали» полицию Украины, марихуана не так давно была легализована.
Метки: марихуана, Реформа МВД Украины
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