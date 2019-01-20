Обнародовано видео, как подчинённый Авакова употребляет наркоту

20.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал видеозапись, на которой полицейский в форме употребляет наркотики – курит марихуану через т.н. «мокрый бульбулятор».

Журавко полагает, что запись – еще одно наглядное доказательство «эффективности» реформы МВД Украины по грузинскому образцу, начатой после победы Евромайдана.

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«Реформа» новой полиции Украины удалась «на славу», вернее, на позор страны и ее народа.

Мало того, что осознанно понабирали неучей, так еще и наркоманов в рядах полно. На видео запечатлён «реформированный» Аваковский полицейский при исполнении, с табельным оружием, не стесняясь камеры, употребляет наркотики. Сегодня, оказывается, для полицаев Авакова, – это нормально! И нечему тут удивляться, какое начальство , такие и подчинённые», – комментирует Журавко.

Напомним, что в Грузии, по образцу которой «реформировали» полицию Украины, марихуана не так давно была легализована.