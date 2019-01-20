//exit;
20.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Компромат, Криминал, Скандал, Украина
Просмотров:

Обнародовано видео, как подчинённый Авакова употребляет наркоту

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал видеозапись, на которой полицейский в форме употребляет наркотики – курит марихуану через т.н. «мокрый бульбулятор».

Журавко полагает, что запись – еще одно наглядное доказательство «эффективности» реформы МВД Украины по грузинскому образцу, начатой после победы Евромайдана.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Реформа» новой полиции Украины удалась «на славу», вернее, на позор страны и ее народа.
Мало того, что осознанно понабирали неучей, так еще и наркоманов в рядах полно.  На видео запечатлён «реформированный» Аваковский полицейский при исполнении, с табельным оружием, не стесняясь камеры, употребляет наркотики. Сегодня, оказывается, для полицаев Авакова, – это нормально! И нечему тут удивляться, какое начальство , такие и подчинённые», – комментирует Журавко.

Напомним, что в Грузии, по образцу которой «реформировали» полицию Украины, марихуана не так давно была легализована.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Полиция по ошибке избила конструктора самолёта «Мрия»
Житель Прикарпатья закопал в своем огороде 150 кг марихуаны
Число изнасилований на Украине за год выросло на 80%
Монтян выложила видео пьяного матерящегося главы полиции Киева
Пропагандист Евромайдана: Криминогенная ситуация во всех городах без исключения ухудшается
Одесский телеведущий рассказал, как девочки-полицейские занимаются фото-онанизмом
Звиряче побиття: Полицейские скрутили жиночку в центре Киева
После аваковской реформы в Одесской области почти не осталось следователей и участковых
Эксперт: Какая презумпция невиновности полицейских? Авакова пора гнать в отставку!
Украинский бюджет спасут проституция, порнография и наркотики – телеведущий
Украинский полицейский получил банкой горчицы по голове за съемку пьяного на телефон
А на Майдане такое было? – Аваков анонсирует «презумпцию правоты полицейского» после расстрела в Днепропетровске
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть