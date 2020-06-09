Обнародовано видео уничтожения «Панцирем» турецкого БПЛА Bayraktar в Ливии

09.06.2020, Триполи, Владимир Гладков

9 июня 2020 года пользователь, поддерживающий Ливийскую национальную армию Ливии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, опубликовал в соцсети Twitter видеозапись работы ЗРПК «Панцирь» по турецкому беспилотнику Bayraktar.

На видеозаписи слышно, как команда расчета, сбившего БПЛА производства Турции, общается на ливийском диалекте арабского языка и диалекте, распространенном в ОАЭ.

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Стоит отметить, что модификации «Панциря», представленного на видео, уже десять лет. Данные ЗРПК состоят на вооружении Объединённых Арабских Эмиратов, которые и поставили эти комплексы армии Хафтара. Как видно, даже устаревшие образцы оружия без проблем уничтожают «высокотехнологичные», как их позиционирует Турция, БПЛА Bayraktar.

По данным ЛНА, с начала 2020 года при помощи комплексов «Панцирь» было уничтожено 54 турецких беспилотника. Таким образом, Турция потеряла в Ливии одних БПЛА Bayraktar на 270 млн долларов.

А ведь Анкара еще тратит средства на поддержку Правительства национального согласия Ливии (ПНС) и перебрасывает в Северную Африку своих военных, наемников ЧВК SADAT, сирийских боевиков из Идлиба, а также оружие и тяжелое вооружение.

Подобные траты не вызывают восторга в самой Турции, экономика которой пребывает в кризисе. Военное вмешательство в Ливии обернулось для Анкары колоссальными тратами, что сказалось на экономическом положении населения Турции.