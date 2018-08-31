31.08.2018, Москва, Семен Дорошенко
 
Война, Донбасс, Политические убийства, Сюжет дня, Украина
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Обнародованы эксклюзивные кадры с места гибели Александра Захарченко



Видеозапись с места гибели главы ДНР Александра Захарченко показал телеканал Россия-24, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Напомним, Александр Захарченко был убит в кафе в центре Донецка, куда пришел почтить память Иосифа Кобзона.

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