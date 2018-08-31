Обнародованы эксклюзивные кадры с места гибели Александра Захарченко

31.08.2018, Москва, Семен Дорошенко

Видеозапись с места гибели главы ДНР Александра Захарченко показал телеканал Россия-24, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Напомним, Александр Захарченко был убит в кафе в центре Донецка, куда пришел почтить память Иосифа Кобзона.