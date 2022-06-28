Обнародованы факты военных преступлений ВСУ в Севродонецке

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Новости Украины

Укрывавшиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке до его освобождения мирные граждане использовались украинскими формированиями как заложники и живой щит.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал председатель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

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«Мы собрали много свидетельств того, что украинские войска и нацподразделения использовали мирных жителей в качестве заложников, что является военным преступлением. Людям физически не давали выйти с предприятия. Так и говорили: «Попытаетесь бежать с «Азота» — мы вас похороним. За забором вам дорога одна — на кладбище». Ставили тяжелую технику прямо у входа в бомбоубежище и подвалы. Прикрывались мирными жителями, как живым щитом. За любое неповиновение — угрожали убийством», – сказал общественник «Московскому комсомольцу».

По его словам, ни о каких гуманитарных коридорах, которые организовала российская армия совместно с ЛНР, им не говорили.

При этом он признал, что отдельные украинские военнослужащие, но не командиры, помогали мирным гражданам, .

«Хочу отметить, что не все украинские военные вели себя, как мерзавцы. Среди них были и те, кто не растерял остатки совести. Они, как правило, были не из руководящего состава, а простые, демобилизованные солдаты. Нам рассказывали, что кто-то из них шел навстречу мольбам и просьбам женщин, отпускал их с детьми с территории предприятия. Они выходили небольшими группами. Такие случаи тоже были», – добавил Григорьев.