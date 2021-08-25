Обнародованы печальные экономические итоги Украины за 30 лет независимости

25.08.2021 11:40 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина остается единственной бывшей республикой СССР, которая не смогла превзойти показатели 1991 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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По его словам, все происходящее сейчас на Украине «исчерпывающим образом демонстрирует порочность курса, связанного с отказом от суверенитета ради приобретения каких-то преимуществ».

«Украина — единственная республика бывшего СССР, которая до сих пор не достигла уровня 1990 года. Все остальные 14 республик достигли те показатели, превысили их и пошли вперед. А Украина единственная, по состоянию на сегодня, живет на условиях ниже того уровня, на котором она эту независимость достигала», – сказал Косачев.

«Его слова подтверждает статистика Всемирного банка: в 1990 году ВВП Украины на душу населения составлял $3965 (по курсу на 2010 год). В 1991 году этот показатель упал до $3624, а к 1998 году рухнул до $1686. В 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь $3115. Максимальное за годы независимости значение в $3322 было достигнуто в 2008-м. После разрыва отношений с Россией показатель опустился до $2828 в 2015-м», – уточняет издание.

Также указывается, что за последние 10 лет рост цен на украинские товары составил почти 200%.

«За годы независимости пришли в упадок многие предприятия: Запорожский автомобилестроительный завод, ракетный гигант «Южмаш», Черноморский судостроительный завод, авиазавод «Антонов». Население республики при этом сократилось с 52 млн в 1993 году до 44 млн человек в 2020-м», – отмечается в материале.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что единственное спасительное решение для украинской экономики — это интеграция с Россией, Белоруссией и другими постсоветскими странами. Сейчас же, считает депутат, Украина остается «подмандатной территорией под внешним контролем».