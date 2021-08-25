Обнародованы печальные экономические итоги Украины за 30 лет независимости

Обнародованы печальные экономические итоги Украины за 30 лет независимостиНовости Украины
Украина остается единственной бывшей республикой СССР, которая не смогла превзойти показатели 1991 года.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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По его словам, все происходящее сейчас на Украине «исчерпывающим образом демонстрирует порочность курса, связанного с отказом от суверенитета ради приобретения каких-то преимуществ».
«Украина — единственная республика бывшего СССР, которая до сих пор не достигла уровня 1990 года. Все остальные 14 республик достигли те показатели, превысили их и пошли вперед. А Украина единственная, по состоянию на сегодня, живет на условиях ниже того уровня, на котором она эту независимость достигала», – сказал Косачев.
«Его слова подтверждает статистика Всемирного банка: в 1990 году ВВП Украины на душу населения составлял $3965 (по курсу на 2010 год). В 1991 году этот показатель упал до $3624, а к 1998 году рухнул до $1686. В 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь $3115. Максимальное за годы независимости значение в $3322 было достигнуто в 2008-м. После разрыва отношений с Россией показатель опустился до $2828 в 2015-м», – уточняет издание.
Также указывается, что за последние 10 лет рост цен на украинские товары составил почти 200%.
«За годы независимости пришли в упадок многие предприятия: Запорожский автомобилестроительный завод, ракетный гигант «Южмаш», Черноморский судостроительный завод, авиазавод «Антонов». Население республики при этом сократилось с 52 млн в 1993 году до 44 млн человек в 2020-м», – отмечается в материале.
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что единственное спасительное решение для украинской экономики — это интеграция с Россией, Белоруссией и другими постсоветскими странами. Сейчас же, считает депутат, Украина остается «подмандатной территорией под внешним контролем».
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