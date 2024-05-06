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ЕС готовится затянуть санкционную удавку на шее прибыльного для России бизнеса, пишет европейская версия Politico. Эти меры станут частью 14-го пакета санкций Брюсселя.

Издание со ссылкой на слова трех европейских дипломатов пишет, что Европейская комиссия готова обнародовать предложение о запрете перепродажи российского сжиженного газа в портах ЕС.

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Отмечается, что санкции в отношении СПГ призваны придавить прибыльный для Москвы бизнес, благодаря которому ее энергетические грузы перемещаются по всему миру. Однако, как указано в проекте предложений, который все еще может быть изменен, по оценкам экспертов, санкции коснутся лишь около четверти российских доходов от СПГ в размере 8 миллиардов евро.

«Впервые с тех пор, как более двух лет назад Москва начала полномасштабное нападение на Украину, ЕС, как ожидается, нацелит свою санкционную базуку на прибыльный газовый сектор России. Но представленные предложения затрагивают лишь малую часть миллиардов, которые Москва получает ежегодно от сжиженного природного газа, оставляя достаточное количество для ее военного бюджета», – сетуют авторы публикации.

Журналисты указывают:

«Это происходит на фоне неоднократных предупреждений о том, что усилия ЕС и Запада, направленные на то, чтобы лишить Москву доходов от ископаемого топлива, по большей части провалились. Хотя ЕС запретил импорт российского угля и морской нефти, многочисленные лазейки и тактика уклонения продолжают поступать в Кремль».

Отмечается, что ЕС «добился лишь незначительного прогресса в наказании московского сектора СПГ». Хотя в прошлом году на это топливо пришлось всего 5 процентов потребления газа в ЕС, оно все еще «остается дойной коровой, на которую Кремль рассчитывает в ведении войны». Франция, Испания и Бельгия являются крупнейшими центрами переохлаждения российского газа, большая часть которого затем экспортируется в такие страны, как Германия и Италия.

«Прекращение перепродажи российского СПГ в ЕС потребует от Москвы пересмотра своей нынешней бизнес-модели, а это немалый подвиг.

Без европейских портов в качестве удобных остановок для перевалки России придется использовать специально оборудованные ледоколы, которые прорезают арктические морские льды (которых в дефиците) для доставки газа в Азию», – говорится в статье.

По мнению Лауры Пейдж, эксперта по газу из аналитической компании Kpler, это нанесет ущерб огромному российскому заводу «Ямал СПГ» стоимостью 27 миллиардов долларов, расположенному на крайнем севере Сибири.

«Если они не смогут осуществлять перевалку в Европе, им, возможно, придется отправлять свои танкеры ледового класса в дальние рейсы», — утверждает она, имея в виду, что Россия «возможно, не сможет вывозить столько грузов с Ямала, потому что их суда не могут доставить столько грузов с Ямала». назад так же быстро».

Но и тут западникам не стоит слишком обольщаться.

«Это большие деньги, но они составляют лишь 28 процентов доходов России от СПГ и чуть более пятой части ее экспорта в ЕС в прошлом году. Так что новый планируемый ЕС запрет – добавляет газета.

Кроме того, указывается, что это «является хорошим первым шагом вперед, но его недостаточно, если ЕС хочет задушить денежный поток Кремля».