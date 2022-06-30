Обнародованы планы военно-биологического освоения Украины

30.06.2022  14:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Биооружие, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Комиссии Госдумы РФ по расследованию деятельности биолабораторий на Украине провела анализ тех отчетов, которые предоставлялись США и Украиной по деятельности этих лабораторий, в которых были выявлены явные несоответствия и сокрытие информации, что свидетельствует о грубейшем нарушении международной конвенции о нераспространении бактериологического оружия.

Об этом сегодня заявила председатель комиссии Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комиссии Госдумы РФ по расследованию деятельности биолабораторий на Украине провела анализ тех отчетов, которые...

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«Все материалы, которые комиссия получала самостоятельно (документы и свидетельские показания) мы передаем в правоохранительные органы и в министерство обороны. Комиссия формирует досье, чтобы систематизировать эпизоды преступной деятельности дать их квалификацию.

Мы в полной мере понимаем, как осуществлялось военно-биологическое освоение Украины. Ничего не было бы возможно, если бы изначально власти Украины, подписав эти соглашения, не совершили бы ряд предательских действий по размене и утрате суверенитета», – сказала Яровая.

Она сообщила, что Украина по указке Пентагона ставила опыты на своих военнослужащих, проявляя «патологический интерес к особо опасным вирусам и патогенам».

«В течение 72 часов по факту наступления неблагоприятных последствий Украина должна была информировать Пентагон. В случае летального исхода для военнослужащего – незамедлительно. Гуманитарные проекты не предполагают таких последствий», – сказала Яровая.

Она считает, что биолаборатории были полигоном для совершения бактериологических атак на Россию.

«Решение президента о проведении спецоперации в защиту жителей ДНР И ЛНР, поддержанное нами и всеми гражданами России, позволило приостановить опасную военно-биологическую деятельность Пентагона на территории Украины», – отметила Яровая.

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