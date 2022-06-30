Обнародованы планы военно-биологического освоения Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Комиссии Госдумы РФ по расследованию деятельности биолабораторий на Украине провела анализ тех отчетов, которые предоставлялись США и Украиной по деятельности этих лабораторий, в которых были выявлены явные несоответствия и сокрытие информации, что свидетельствует о грубейшем нарушении международной конвенции о нераспространении бактериологического оружия.

Об этом сегодня заявила председатель комиссии Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Все материалы, которые комиссия получала самостоятельно (документы и свидетельские показания) мы передаем в правоохранительные органы и в министерство обороны. Комиссия формирует досье, чтобы систематизировать эпизоды преступной деятельности дать их квалификацию. Мы в полной мере понимаем, как осуществлялось военно-биологическое освоение Украины. Ничего не было бы возможно, если бы изначально власти Украины, подписав эти соглашения, не совершили бы ряд предательских действий по размене и утрате суверенитета», – сказала Яровая.

Она сообщила, что Украина по указке Пентагона ставила опыты на своих военнослужащих, проявляя «патологический интерес к особо опасным вирусам и патогенам».

«В течение 72 часов по факту наступления неблагоприятных последствий Украина должна была информировать Пентагон. В случае летального исхода для военнослужащего – незамедлительно. Гуманитарные проекты не предполагают таких последствий», – сказала Яровая.

Она считает, что биолаборатории были полигоном для совершения бактериологических атак на Россию.

«Решение президента о проведении спецоперации в защиту жителей ДНР И ЛНР, поддержанное нами и всеми гражданами России, позволило приостановить опасную военно-биологическую деятельность Пентагона на территории Украины», – отметила Яровая.