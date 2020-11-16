Обнародованы сенсационные данные о срыве украинской спецоперации в ЛДНР

16.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Телеканал Петра Порошенко, недавно раскручивавший скандал вокруг срыва операции по захвату бойцов российской ЧВК якобы из-за предателей в офисе Владимира Зеленского, выдал в эфир новый материал, претендующий на сенсацию.

По данным телевизионщиков, украинская военная разведка готовилась к операции по проникновению на территорию ДНР и штурму находящихся там мест лишения свободы с целью освобождения военнопленных и лиц, обвиняемых в уголовных правонарушениях. Однако спецоперация была сорвана из-за противостояния внутри украинской власти – готовившихся к заброске на Донбасс диверсантов «повязала» СБУ. Об этом в эфире «5 канала» заявил подполковник ВСУ Михаил Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, данная операция далеко за линией разграничения планировалась более полутора лет, и должна была давно пройти, однако по политическим причинам её дату всё время переносили.

«Эту операцию мы разрабатывали полтора года, была конкретная дата, но она несколько раз переносилась в связи с какими-то договорённостями в высших эшелонах власти. Насколько я понимаю, в Европе в ноябре или потом в марте поднимались вопросы об обмене. Соответственно, чтобы не навредить, мы операцию откладывали, но дипломатическим путём до сих пор ничего не решили.

Поэтому встал вопрос осуществить операцию силовым путём. Мы ждали только приказа», – сказал он по-русски.

Однако операция не была осуществлена – по словам Михаила Никонова, 8 июля этого года расположение отряда, который должен был проводить операцию, подверглось штурму сотрудниками СБУ. Все разведчики были задержаны, им инкриминируют провокацию военного конфликта, запугивание мирного населения, незаконное хранение оружия, и многое другое.

«Первое постановление, которое нам предоставили после задержания, было о том, что мы подозреваемся в провокации военного конфликта, запугивании населения и усложнению международных взаимоотношений. Я был очень горд, что причастен к усложнению международных отношений, хотя непонятно с кем – с Донецкой или Луганской Народной Республикой?

Сейчас подозрение в незаконном хранении оружия, насколько я понимаю, мы проходим подозреваемыми по двум статьям частей об организованной группировке, и самое броское – это терроризм», – сказал Никонов, добавив, что все документы, подтверждающую их службу в разведке ВСУ, были изъяты.

Однако на вопрос о реальных причинах задержания подполковник украинской разведки ушёл от ответа, заявив, что расценивает произошедшее как пособничество терроризму и предательство.

«Кому может быть выгодно то, что добровольцы находятся в тылу и связаны по рукам и ногам? Выгодно это может быть только этим террористам, против которых мы работаем. Либо тем лицам, которые по каким-то причинам, может, от недостатка ума, совершают какие-то действия против нас наверху», – добавил он.

«Кстати, приказа об отмене операции до сих пор никто не давал. Если завтра представится возможность, я возьму в руки оружие и пойду выполнять поставленную боевую задачу», – резюмировал Никонов.