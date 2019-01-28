Обнародованы сенсационные данные: Украинцы наконец созрели к отказу от Донбасса

28.01.2019

Больше половины граждан Украины выступают за прекращение войны на Донбассе даже при условии отказа от неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Об этом, сообщает “Интерфакс-Украина”, н пресс-конференции в Киеве рассказал директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, ссылаясь на соответствующее исследование.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Более чем половина населения Украины, почти 60% хотят мира любой ценой, даже путем отказа от оккупированных территорий”, – заявил социолог.

По его словам, 24,1% респондентов выбрали из предлагаемых ответов вариант продолжения военного конфликта любыми методами, в том числе и силовыми, пока не будет установлен полный контроль Украины над Донбассом.

При 73,1% жителей Востока Украины поддерживают прекращение войны.

“Эта тема фактически разделяет Украину на два политических лагеря или две большие общественные группы”, – резюмировал Боровский.

Компания Seetarget провела исследование “Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019” 17-23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.