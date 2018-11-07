Обнародованы шокирующие цифры небоевых безвозвратных потерь и дезертиров ВСУ

07.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Более 33 тысяч украинских военнослужащих самовольно оставили части или дезертировали за последние четыре с половиной года.

Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как рассказал изданию военно-дипломатический источник, знакомый с содержанием доклада, с начала 2014 года по сентябрь 2018-го из украинской армии сбежали 33 798 военнослужащих.

“В это число входят как самовольно оставившие свои части, так и дезертиры. Какую долю составляют те и другие, главный военный прокурор не уточняет. Ловят при этом очень мало, с начала этого года по сентябрь было задержано лишь 1587 беглецов”, – отметил собеседник газеты.

Кроме того, отмечается такая важная тенденция, как значительный рост небоевых безвозвратных и санитарных потерь.

“К октябрю этого года они достигли 17 993 человек, причем более 6 тыс. из них приходятся на зону «операции объединенных сил» на востоке страны. Самыми частыми причинами гибели в мирное время стали самоубийства (более 800 с начала года), ДТП (более 300), неосторожное обращение с оружием (272) и отравление наркотиками (275). В 2018-м отмечается также рост на 22% числа смертей военных в результате умышленных убийств — с начала года так погибли 227 человек”, – пишет издание.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, министр обороны Украины Степан Полторак признал, что украинские офицеры массово бегут из армии.

Кроме того, мы писали, что командование ВСУ планирует провести широкомасштабную проверку в частях, чтобы остановить бегство украинских солдат с позиций на линии фронта.