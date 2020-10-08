08.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Происшествия, Россия, Экология
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Обнародованы выводы Генпрокуратуры по камчатскому загрязнению


Исследования песка и воды с Халактырского пляжа на Камчатке показали наличие горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура России на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всего в рамках проводимых мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка и др.», — говорится в сообщении ведомства.

Исследования продолжаются.

В Генпрокуратуре также напомнили, что первоначальные исследования, проведенные УГМС по Камчатскому краю, показали превышение предельно допустимых показателей нефтепродуктов в воде в четыре раза, а показаний по фенолу в 2,5 раза.

Напомним, что американская организация «Гринпис» и либеральные российские блогеры обвинили в загрязнении Тихого океана, которое привело к массовому падежу фауны, российских военных. Их полигон расположен вверх по реке, впадающей в океан в районе Халактырского пляжа.


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