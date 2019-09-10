Обнаружен дом американского шпиона, бежавшего из России

10.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Новыми подробностями обрастает история с якобы вывезенным из Москвы ценным американским агентом, о чем вчера сообщил CNN.

По версии телеканала, в 2017 году из России был экстренно эвакуирован «наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ». Агента вывезли после встречи главы МИД РФ с президентом США Дональдом Трампом якобы из опасений, что имя осведомителя глава США мог выдать России.

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Имя шпиона не называлось, но сети появилась информация, что речь может идти о экс-сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропавшем там.

Отмечается, что Смоленков работал секретарем в посольстве России в США в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ в 2010 году указом президента Медведева Смоленкову был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).

После его исчезновения силовики возбудили уголовное дело статье «Убийство», но в итоге ФСБ выяснила, что предполагаемая жертва жива и находится в другой стране.

Издание обнаружило на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости информацию о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около 925 тысяч долларов некими Олегом и Антониной Смоленковыми. Именно так зовут супругу пропавшего Смоленкову, она также работала в аппарате правительства

Фото особняка есть на сайте одного из местных агентств недвижимости. Его площадь составляет порядка 760 квадратных метров. Дом стоит на участке в 1,2 га. Особняк насчитывает шесть спален и шесть ванных комнат. Кроме того, в сети есть данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

При этом данные собеседников газеты в госструктурах РФ, знавших Смоленкова, о том, мог ли он передавать американцам действительно ценную информацию, разнятся.

Одни утверждают, что он занимался не содержательной работой, а скорее технической: закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства и не мог сообщить американцам что-либо, кроме расхожих слухов.

Другие же указывают, что Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне в то время, когда послом был Юрий Ушаков – нынешний помощник президента России по международным делам. Некотоыре источники утверждают, что Смоленков продолжал работать с Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву и пользовался доверием высокопоставленного чиновника, имеющего прямой доступ к Владимиру Путину.