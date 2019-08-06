Обнаружен вагон с трупами ВСУшников

06.08.2019, Донецк, Владимир Гладков

На подконтрольных Киеву территориях Донбасса случайные свидетели обнаружили ужасные находки останков украинских военнослужащих.

Видеоролик со свидетельствами очевидцев опубликовал на своём YouTube-канале экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаю послушать вам этот короткий разговор журналиста с работниками железной дороги в посёлке Горное в Попаснянском районе. Я и ранее писал, что правду не скроешь. Рано или поздно она выйдет наружу. Вот и сегодня мы узнаём все новые подробности об этой страшной зловещей войне, которую устроил кровавый режим Турчинова, Порошенко, Луценко, Матиоса и других майдановых мерзостей.

Итак, нам стало известно о жутких фактах замыливания глаз общественности о количестве погибших украинских солдат на Юго-Востоке Украины. В посёлке Горное в Попаснянском районе на дороге был обнаружен целый вагон с трупами, а сколько их там было – одному Богу известно и тем командирам ВСУ, которые отдавали приказы эти трупы туда грузить», – комментирует ролик Журавко.

Другое свидетельство – от очевидцев из Краснолиманского района.

Ещё один факт – Голубые озера в районе Щурово, так вот там целая «Терракотовая армия» трупов императора Порошено. Хотите верьте, хотите нет. Дело каждого. Матиос заявил, что дезертировало примерно 33 798 человек, а сколько из них реально дезертировало? А сколько записали в дезертиры, а они фактически погибли? Руководители их записали в дезертиры чтобы «опорочить их честь и достоинство» перед родственниками и не признавать реальную цифру потерь», – добавил экс-нардеп.

«Украинские матери и отцы! Я рекомендую именно вам послушать эту короткую запись, – призвал Журавко. – Делайте выводы сами – отправлять ли вам дальше своих детей на эту бойню или нет. Вам не хватило Порошенко кровавого? Думаю, мы еще много узнаем, только от этого вам легче не станет».