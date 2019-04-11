Обнаружена неприятная для Зеленского историческая параллель

11.04.2019, Москва, Максим Карпенко

История нынешних президентских выборов на Украине повторяет события времен распада Российской империи, когда во главе украинских сепаратистов в Киеве благодаря поддержке немецких оккупантов оказался гетман Павел Скоропадский.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог и историк Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Истории всегда свойственно повторяться. Но я никогда не думал, что это может произойти вот так вот. Если гипотетически допустить, что все-таки будет избран Зеленский, это невероятная усмешка истории. Потому что первого гетмана Украины, от которого сейчас Украина берет свою преемственность, гетмана Скоропадского, поставили на гетманство на манеже цирка. Поэтому с этой точки зрения, спустя сто лет, появление комедийного актера во главе Украины – это уже абсолютная усмешка», – заявил Гаспарян.

Напомним, что Скоропадский занимал должность «гетмана всея Украины» с 29 апреля по 14 декабря 1918 года, когда он подписал манифест об отречении и бежал из Киева вместе с уходящими германскими оккупационными войсками.