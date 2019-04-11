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11.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, История, Колониальная демократия, Политика, Сюжет дня, Украина
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Обнаружена неприятная для Зеленского историческая параллель

История нынешних президентских выборов на Украине повторяет события времен распада Российской империи, когда во главе украинских сепаратистов в Киеве благодаря поддержке немецких оккупантов оказался гетман Павел Скоропадский.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог и историк Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Истории всегда свойственно повторяться. Но я никогда не думал, что это может произойти вот так вот. Если гипотетически допустить, что все-таки будет избран Зеленский, это невероятная усмешка истории. Потому что первого гетмана Украины, от которого сейчас Украина берет свою преемственность, гетмана Скоропадского, поставили на гетманство на манеже цирка. Поэтому с этой точки зрения, спустя сто лет, появление комедийного актера во главе Украины – это уже абсолютная усмешка», – заявил Гаспарян.

Напомним, что Скоропадский занимал должность «гетмана всея Украины» с 29 апреля по 14 декабря 1918 года, когда он подписал манифест об отречении и бежал из Киева вместе с уходящими германскими оккупационными войсками.

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