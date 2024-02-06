Обнаруженная в Грузии взрывчатка показывает всю серьёзность террористических намерений Киева – эксперты

Сообщения о том, что в Грузии задержали груз со взрывчаткой, которую транзитом пытались переправить из Одессы в Воронеж, говорит о том, что образовался устойчивый канал связи, по которому переправляются не только бомбы. Российские и грузинские спецслужбы явно взаимодействуют, но Тбилиси по-прежнему имеет «особые отношения» с враждебными России НАТО и ЕС.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, прежде всего, некий ремейк того, что происходило относительно недавно в связи с диверсией и терактом на Крымском мосту. Когда, опять же, из Украины по собачьей петле, окружным путём взрывчатое вещество было доставлено к нам. Причём водитель грузовика использовался «втёмную», он погиб, и ещё четыре человека погибли. И в данном случае этот дальний маршрут, видимо, используется в разного рода негодных целях. Я не исключаю, что это лишь то, что попало на поверхность, с чем мы сегодня имеем дело. Наверное, этот трафик используется для доставки и других средств поражения, может быть оружия, может, ещё чего-то. Потому что происходящее свидетельствует о том, что так или иначе противник пытается нанести нам ущерб, нанести какое-то поражение вдали от линии боевого соприкосновения. И логистические все эти схемы говорят о том, что противник работает целенаправленно, планово, можно даже сказать целеустремленно», – подчеркнул Горбачев.

Эксперт предположил целенаправленное вовлечение Грузии в конфликт, поскольку Тбилиси явно уклонился от прямого вступления в антироссийский блок, на всякого рода потуги из Киева давая отрицательный ответ. У Грузии, как и у Украины, особые отношения с ЕС и НАТО. Но, видимо, грузинское руководство проводит свой курс, с учетом местной специфики.

Плюс ко всему Грузия имеет некие серьёзные планы на своё развитие. Достаточно сказать, что она превратилась в серьёзную логистическую территорию, через которую проходят маршруты из Средней Азии. Это и энергоносители, и маршруты, связанные с коридором север-юг, и масштабнейший проект по строительству глубоководного порта в Анаклии неподалеку от грузино-абхазской границы.

«Все это заставляет грузинское руководство действовать осмотрительно, по крайней мере, на этом этапе. Это вызывает и недовольство, здесь можно говорить и об откровенной подставе, и об элементе случайности… Но однозначно, цель – это нанесение ущерба нам. Причём в Воронеже, как выясняется, хотели подорвать объект, связанный с плотиной. Борьба идёт, и в этом смысле на практике реализуются слова Буданова и других украинских отморозков, которые говорят о том, что нужно перенести угрозы, развязывать всякого рода конфликтные ситуации, боевые действия на территориях в глубине России», – указал Горбачёв.

По его мнению, спецоперация по раскрытию канала поставки взрывчатки послужит, так или иначе, если не потеплению отношений между Тбилиси и Москвой, то будет в плюс нормализации отношений между двумя странами.

«Я думаю, что, наверное, здесь не обошлось и без взаимодействия наших спецслужб с грузинскими… Грузия сильно зависит от поставок электроэнергии из России, и этот случай будет способствовать тому, что какая-то существующая напряжённость спадёт», – заключил эксперт.