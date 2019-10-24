Обнаружены новые оффшоры и счета компаньонов Порошенко

24.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист Андрей Портнов раскрыл новые детали оффшорных махинаций окружения экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Два месяца назад мы направили правоохранителям результаты нашего неофициального расследования о Люксембургских счетах сообщника Порошенко по отмыванию офшорных доходов, Владимира Макеенко, который формально оформил на себя на Кипре акции до сих пор принадлежащего Порошенко телеканала Прямой”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

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Также Портнов обнародовал названия и реквизиты обнаруженных его юристами офшорных компаний-“прокладок” Владимира Макеенко:

«Tolbell Holdings Limited» (Кипр), «Makwell International Sa» (Панама) и «Oltenor Capital Limitad» (БВО), а у сына Макеенко – компания «Cresendo International Limited» (Гонконг)».

По информации Портнова, все указанные структуры имеют счета в банке EFG Bank (Люксембург), “там же, где и личный счёт сообщника Порошенко, который мы передали в ГБР”.

Как сообщил Портнов, “по данным наших люксембургских партнеров, сегодняшний остаток на счетах аффилированных с Порошенко лиц составляет 32 млн. евро и уже не может быть снят. Новые подробности об этом сообщу, как только это станет возможным по процессуальным причинам”, – написал юрист.