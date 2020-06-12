12.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, США
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Обнимания с Помпео не помогли: США продлили санкции против Белоруссии


Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в документе.

Как отмечается, они также «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии».

На днях санкциями Белоруссии пригрозили в Евросоюзе за арест блогера Сергея Тихановского.

В конце марта Украина поддержала санкции, введенные Европейским Союзом против Белоруссии, продлив ограничения в отношении Минска до конца февраля 2021 года.

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