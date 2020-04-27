Обнищавшая Херсонщина поднялась на бунт против политики Зеленского

27.04.2020, Киев, Игорь Шаповалов

В селе Великие Копани Херсонской области закрыли крупнейший оптовый рынок, в результате чего возник коллапс со сбытом большого количества овощей, и многие люди остались без средств к существованию. Более 300 аграриев в знак протеста вышли на митинг и перекрыли трассу международного значения.

Соответствующую видеозапись в своём Telegram-канале опубликовал украинский журналист Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как сотни возмущённых аграриев на Антоновском мосту перекрыли трассу и уничтожают овощи, которые теперь невозможно продать.

«Фермеры возмущены тем, что большие сети импортируют овощи, хотя отечественная продукция, по их словам, гораздо лучше. Считают, что закрывать рынки, но оставлять открытыми торговые сети – нелогично и вредит экономике.

Ранее мы связались с фермерами Днепропетровской и Запорожской области. Они рассказали, что тем, кто выращивал овощи в теплицах, придётся выбрасывать их тоннами.

Перекупщики не покупают у них огурцы, капусту, брокколи, редиску и подобное, потому что сами не знают, смогут ли потом куда-то продать. Из-за этого фермеры вывозят овощи в придорожные посадки и поля, чтобы они там просто сгнивали», – сообщил Павловский.

Протестующие возмущены тем, что украинские чиновники и крупные бизнесмены нагло пользуются пандемией и карантинными мерами, чтобы избавиться от конкурентов.

«Депутаты сделали себе большие деньги, и сидят дома, на карантине А сейчас уже называется не коронавирус, а карманавирус, потому что уже залезли каждому в карман, чтобы уже подохли, и всё…

Сделали, чтобы лохи подохли, а мы бабло будем считать. Вова, выйди к народу, ты брехун, пока ничего ты не заработал, чтобы к тебе нормально обращались люди», – негодуют митингующие.

Ситуацию прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алесей Журавко. По его мнению, украинскую экономику вскоре ждёт коллапс,

«Это только начало, всю Херсонскую область накроют акции протеста против того беспредела, который творит сегодня власть. У крестьян отбирают последнее – землю уже отобрали, теперь надо отобрать продукцию, которую они даже не смогут вывозить и продавать, так как все супермаркеты на сегодняшний день забиты зарубежной продукцией, а не собственного производителя.

Супермаркеты, конечно, по той цене у фермеров не будут брать, и вообще этот карантин нанесёт большой ущерб селянам, фермерам. Скоро пойдёт клубника, редиска уже идёт, пойдёт огурец. Сбывать некуда, а люди уже взяли кредиты на этот год для того, чтобы можно было засеять и вырастить урожай.

Второй фактор – это очень сильно ударит, потому что производства не работают. Бюджетникам уже пошла задолженность по заработной плате, поэтому это всё пойдёт комом.

Но я думаю, что и Николаев скоро начнёт подниматься, и Одесса, и Днепропетровск, и Запорожье – просто у людей безвыходная ситуация. И эти акции будут усиливаться, так что эта власть в лице Зеленского и его реформаторов доиграется», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».