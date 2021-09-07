Обнищавшая Тихановская готовится переехать в Киев

07.09.2021 21:45 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская прибыла в Польшу. Официальная цель визита – выступление на Экономическом форуме в Карпаче.

Однако, как полагает белорусский тележурналист Игорь Тур, главная причина поездки – встреча с еще одним беглым оппозиционером Павлом Латушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трёхдневный тур Тихановской по Польше, начинающийся сегодня – это как раз повод договориться с Латушко. Ни у одной, ни у второго не осталось ни денег, ни поддержки в Вильнюсе и Варшаве. Штабы обсудят вариант с переездом. А в Киеве, для начала, Тихановской и Латушко предложены деньги от националистов. Но у них требование – раскрутка псевдопроблемы белорусского языка. Хотя, здесь суть, это понятно, в торпедировании языка русского, чем в Украине занимаются давно. Забрасывать эту повестку подконтрольные телеграм-каналы и YouTube-блогеры уже начали. Плюс – в Киеве жить всё же дешевле», – написал Тур в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал, что только на свое содержание Латушко запросит у националистов не меньше 50-80 тысяч долларов в месяц.

Тур утверждает, что Варшава и Вильнюс разочаровались в перспективах Беломайдана и надеются возобновить контакты с официальным Минском. В пользу этой версии – все усиливающийся миграционный кризис, заставивший польский Сейм ввести сегодня чрезвычайное положение на границе с Белоруссией.

Что касается Литвы, то тут к потоку мигрантов добавилась еще одна напасть. Белорусские власти придумали, как еще досадить соседу, пригревшему у себя «президента Свету». Они ввели с 1 сентября практику использования так называемых навигационных пломб для дальнобойщиков, пересекающих литовско-белорусскую границу. Все грузы, пребывающие в Белоруссию с территории Литвы, должны опечатываться пломбами установленного образца для отслеживания маршрута движения грузовиков (исключение для фур, идущих из Калининградской области транзитом через Литву). Каждое наложение пломбы стоит 50 евро.

Учитывая плотный трафик грузовых фур на этом маршруте, к концу года белорусский бюджет таким нехитрым образом сможет заработать несколько миллионов евро. Шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович с иронией назвал эти платы «налогом на Тихановскую».

В отместку литовская таможня не пустила груз акционерного общества «БелАЗ» (партию запчастей для самосвалов, предназначенную для Чили) к перевозке через Клайпедский морской порт. Объяснили это санкциями ЕС.

Этот отчаянный шаг можно считать даже не пакостью, а очередным выстрелом в ногу. Белоруссия уже перенаправила свой импорт нефтепродуктов из Клайпеды в российскую Усть-Лугу. Скоро через порты Ленинградской области пойдут и калийные соли. Так что проблемы с контейнерами для Чили определенно не будет. А вот Клайпедский порт лишится трети своего грузооборота. Выдержит ли литовская любовь к Тихановской такое испытание – неизвестно.

Но даже если в отношениях Белоруссии с западными соседями наступит потепление, отлаженная «инфраструктура революции» не пропадет без дела. Тот же Игорь Тур обращает внимание на то, что польские радикальные телеграм-каналы уже массово переходят на повестку России.

«Скриншоты – только за последние несколько дней. А всё потому, что деньги сейчас дают только на инфоторпедирование России. Всё эти “революции через социальные сети” – просто бизнес, ничего личного. А что будет с теми, кто в августе-2020 куда-то ради их денег вышел – в Варшаве уже всем всё равно», – написал Тур.