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Россия может сыграть на том, что многие жители Прибалтики живут в нищете – и скучают по Советскому Союзу.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью каналу киевского пропагандиста Дмитрия Гордона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, может ли Россия после прекращения огня с Украиной напасть на какую-то из стран ЕС.

«Страны Балтии с 44 года в Советском Союзе, и 200 лет в империи. Нас там помнят, некоторые, несмотря ни на что, даже любят. Почему бы это не забрать себе? Рига – удобный порт. Вот посмотрите, там безработица. Там люди ходят, «Калинку-малинку» поют, ночами ужравшись, скучают по нам. Вот, давайте-ка мы им сейчас всё отстроим… новые красивые домики, как в Мариуполе. И заводы запустим – приёмники будете производить, а потом и локомотивы. Если вам некуда ездить на ваших поездах, так будет ездить до Владивостока», – ответил Чичваркин.

Он подчеркнул, что Украина должна стягивать силы России на себя, чтобы «спасти» Прибалтику.