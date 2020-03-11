«Обнуление» сроков Путина ставит Лукашенко в трудную ситуацию

11.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Если Конституционный суд сочтёт законным избрание Владимира Путина на новый срок, в непростой ситуации окажется белорусский лидер Александр Лукашенко, в последнее время торпедировавший под разными предлогами интеграцию с Россией в рамках проекта Союзного государства.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов.

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«Единственное, что может волновать Белоруссию в этом контексте – это только расширение, углубление проекта под названием Союзное государство России и Белоруссии, которое активно торпедируется со стороны современного белорусского руководства и Лукашенко в частности.

Вообще удивительная вещь – мы помним, как из своих 25-ти лет президентства бессменного, Лукашено, наверное, лет 20 первых у себя внутри использовал риторику, что, дескать, мы тут за расширение Союзного государства и чуть ли не за единое пространство ,и все такое, а «некоторые силы в Москве не дают нам его расширить», намекая на некие «деструктивные элементы» в руководстве России.

Сегодня ситуация стоит с точностью наоборот – в тот момент, когда проект Союзного государства подошел к тому рубежу развития, когда нужно принимать политические решения по углублению и расширению его, белорусское руководство сделало все, чтобы в прошлом году этого не состоялось.

Все это знают, в том числе и белорусские граждане, которым предстоит буквально через несколько месяцев выбирать себе президента. Как Лукашенко будет им объяснять, своим избирателям, эту свою поведенческую позицию, я не знаю. А то, что наши внутренние процессы не имеют отношения к Белоруссии, по крайней мере, пока, это факт», – заявил Мартынов