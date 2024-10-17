«Обнюхался, так кайфуй один» – западные лидеры отвергли «с каменными лицами» план Зеленского

Все западные лидеры отвергли глупый «план победы» Владимира Зеленского, и вместо него решили выписать Украине ещё один грабительский кредит.

Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти тексты [плана победы Зеленского] отказал ООН. Потом Зеленский презентовал, просил и молил Байдена, но получил каменное лицо и отказ. Потом сделал подобную презентацию вице-президенту, вероятному будущему президенту Харрис. И всё равно получил тот же самый минус. А потом ему удалось всё-таки встретиться с Трампом, и он ему сказал, что для танго нужны двое. Потом он сбежал с тем же самым к Папе Римскому. Я не знаю, что ему сказал Папа Римский, но если Папа Римский сказал бы «да», то тогда поездка и посещение Зеленского к Мелони, Шольцу, Макрону и к Микуличу – были бы более успешными», – сказал Пасков.

«Непонятно, почему так надо позориться, такое писать и преподносить это как «план победы», когда это категорически ненаучная фантастика. Это такое фэнтези политическое. Ну, обкурился, обнюхался, ну кайфуй один, зачем прилюдно размахивать, позориться. А потом пришел и презентовал тот же самый план, который отвергли все, Раде. А они-то что могут сделать? Он прибежал сначала к этим, получил твердый отказ, вернулся дома и опять стал презентовать. Что он надеялся вообще получить? Какой бы ни был там текст, он не может изменить карты. Он не может изменить потерю территории. Он не может изменить преимущество России. Они растолковали и восприняли отказ Байдена приехать на 25 «Рамштайн», как если он отказывается и он ничего не дает, значит и нам можно. И они перестали всё давать, они просто стали говорить о каких-то 39 миллиардах евро, которые будут в кредит, будет залог, будут проценты, будут условия, будет срок, ужас будет. Это единственное, что они решили», – подытожил Пасков.