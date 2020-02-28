Обогащающие украинскую верхушку закупки для армии секретят под предлогом угрозы России

28.02.2020, Киев, Игорь Петров

Сфера закупок для армии, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, сотрясавшие Украину, должна оставаться засекреченной, ведь в противном случае все украинские военные тайны узнает разведка России.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть большая опасность полного рассекречивания гособоронзаказа», – поделился он своими опасениями.

Бадрак считает, что рассекречивание гособоронзаказа в сфере обеспечения системами и средствами радиосвязи, средствами РЭБ, видео и радиоразведки позволит противнику заранее разрабатывать эффективную стратегию противодействия, планировать построение боевых порядков специальных частей и прочее.

«Российская разведка только и ждет, чтобы выкрасть кооперацию, выкрасть исследовательско-конструкторские работы, направления работы. Еще момент – если мы откроем номенклатуру, то это нас обнулит процентов на 50 или больше на мировом рынке вооружения», – сказал Валентин Бадрак.

Кроме того, подчеркнул он, недопустимо снятия режима секретности с тех импортных операций, в ходе которых Украина получает комплектующие российского производства (как показала практика времен Петра Порошенко, это схемы закупок у «страны-агрессора» через посредников, на которых и обогащаются чиновники).