Опередив Белоруссию и Сирию, Россия оказалась главным санкционным врагом ЕС

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация фигурирует в 22 санкционных событиях, введенных Европейским союзом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

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«Интересно посмотреть на распределение целей санкций ЕС. Здесь выделяются Россия (22 события), Белоруссия (12), Сирия (11), Венесуэла (5), Иран (6), Турция (5), Ливия (4). Шесть связано с тематикой прав человека, пять — с противодействием терроризму. Конечно, не все они являются негативными. Из 110 эпизодов, инициатором которых является непосредственно ЕС, негативными является 61 событие (55,45%).

37 решений (33,63%) — нейтральные. Они нередко предполагают угрозу введения ограничений, но не подразумевают конкретных решений. Лишь 12 событий носят позитивный характер (10,9%). Среди них, например, гуманитарные исключения из режимов санкций в связи с эпидемией COVID-19», – отмечается в материале.

По словам политолога, источником большинства событий является Совет ЕС (57 эпизодов из 110), семь принятых мер — резолюции Европарламента, не имеющие обязательной силы, 25 эпизодов — действия Еврокомиссии.

Автор прогнозирует, что в будущем Евросоюз будет оставаться значимым инициатором таких мер воздействия, но одной из проблем пока остается имплементация, осуществляемая сегодня странами-членами.

«Отсутствует единый координирующий механизм, который бы позволял привести к общему знаменателю самый широкий круг задач, начиная с ведения единой базы данных лиц под санкциями и заканчивая систематизацией принудительных мер за нарушение режима ограничительных мер ЕС. Не исключено, что в обозримой перспективе будет осуществлена попытка создания еэсовского аналога американского OFAC — Офиса контроля зарубежных активов, который находится в структуре минфина США», – резюмирует Тимофеев.