Обойдемся без Косово: Оппозиционный «Союз за Сербию» приказал долго жить

05.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Учредители прозападного оппозиционного «Союза за Сербию» официально распустили свою организацию, сформировав новую – «Содружество оппозиции Сербии», в которую, однако, не войдут националисты.

Между прозападными сербскими либералами и националистами возникло глобальное непонимание по вопросу Косово и вакцинации от COVID-19.

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Организованный олигархом и экс-мэром Белграда Драганом Джиласом «Союз за Сербию» перестал существовать, не справившись со своей основной задачей – сорвать выборы в сербский парламент. Но это не означает, что прозападная оппозиция намерена уйти с политической сцены, на ее месте создается «Содружество оппозиции Сербии», куда помимо состоявших в «Союзе» сил войдут и региональные организации аналогичного толка. Создающейся организации еще предстоит определить стратегию политической борьбы, но уже сегодня с точностью можно сказать, что она откажется от не принесшего ей политических очков бойкота, а также будет еще больше ориентироваться на Запад.

Последнее рассорило прозападных либералов, входивших в «Союз», с националистами из партии «Двери», которая также была активным членом прежней организации, но отказалась входить в новый альянс. Первая трещина пробежала между ними в конце июня, когда от имени «Союза за Сербию» было составлено обращение в Брюссель с требованием включить Сербию, как и прочие страны Западных Балкан в планы европейской вакцинации от COVID-19 (приобретения вакцин, которые еще не разработаны, но о планах закупок которых уже заявили на уровне руководства Евросоюза).

В то же время в Сербии существует собственный план по закупкам таких вакцин, которому прозападные либералы не доверяют, поскольку полагают, что Белград намерен закупить вакцины либо китайского, либо российского производства. При этом националисты из партии «Двери», когда-то позиционировавшие себя как православное и даже пророссийское движение, конечно, не могли согласиться с такой постановкой вопроса, грозящей лишить их оставшейся с ними части патриотического электората.

При этом другая часть сторонников партии «Двери» активно продвигает конспирологическую теорию о том, что никакой пандемии не существует, а эпидемиологическую ситуацию власти мировых государств используют в своих интересах.

Создатель «Союза за Сербию» Драган Джилас и лидер партии «Двери» Бошко Обрадович. Прежние соратники теперь знать друг друга не хотят.

Окончательный же разрыв между националистами и либералами произошел накануне: если в уставе прежнего «Союза за Сербию» было прописано, что политический альянс намерен отстаивать единство страны и резолюцию Совбеза ООН 1244, признающую суверенитет Белграда над Косово, то еще более прозападное «Содружество оппозиции Сербии» ни о чем подобном не заявляет.

«Приоритетом партии «Двери» на данный момент является защита Косово, а это означает, что мы не можем быть частью нового политического альянса оппозиции, если сохранение Косово и Метохии в составе Сербии не будет приоритетом его программы», – заявил заместитель председателя партии Иван Костич, пообещав представить в сентябре новую программу политической силы и ее новых лидеров.