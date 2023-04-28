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Украина после войны имеет гораздо больше мировых перспектив, чем проигравшая Германия, которая несмотря ни на что стала передовым государством.

Об этом в интервью пропагандисту Тарасу Березовцу заявил генерал ВСУ Сергей «Марсель» Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Березовец спросил, где будет Украина через пять лет после войны.

«Станет ли она уже полноценным членом ЕС и НАТО?», – уточнил пропагандист.

«Однозначно скажу одно, что Украина будет самым передовым государством в мире, оно будет иметь самую мощную армию и, наверное, экономику, и не только. Потому что всё. Всё будет иметь», – увлёкся нацист.

«После того, как…смотрите, есть прекрасный опыт – Германия. Великая Германия, которая проиграла войну и стала практически самой передовой страной мира. Мы обойдём ещё и Германию», – бредил Мельник.