Обойдём даже гитлеровскую Германию – генерал ВСУ

Вадим Москаленко .  
28.04.2023 23:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украина после войны имеет гораздо больше мировых перспектив, чем проигравшая Германия, которая несмотря ни на что стала передовым государством.

Об этом в интервью пропагандисту Тарасу Березовцу заявил генерал ВСУ Сергей «Марсель» Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина после войны имеет гораздо больше мировых перспектив, чем проигравшая Германия, которая несмотря ни...

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Березовец спросил, где будет Украина через пять лет после войны.

«Станет ли она уже полноценным членом ЕС и НАТО?», – уточнил пропагандист.

«Однозначно скажу одно, что Украина будет самым передовым государством в мире, оно будет иметь самую мощную армию и, наверное, экономику, и не только. Потому что всё. Всё будет иметь», – увлёкся нацист.

«После того, как…смотрите, есть прекрасный опыт – Германия. Великая Германия, которая проиграла войну и стала практически самой передовой страной мира. Мы обойдём ещё и Германию», – бредил Мельник.

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