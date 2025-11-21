«Обойдёмся без разведданных от какого-то чучела из Белого дома» – в Киеве злая истерика

Вадим Москаленко.  
21.11.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 918
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Решительное «нет» Киева против слитых в западные СМИ 28 пунктов «мирного плана» будет иметь вес только при поддержке «европейских партнёров».

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский эксперт-международник, председатель ВОО «Украина в НАТО» Юрий Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эту капитуляцию ни Европа, ни Украина не будет обсуждать, считаем это провокацией, это позорит Европу, Украину и, в первую очередь, это позорит сам Белый дом и его хозяина – временного и случайного.

И мы на это не должны идти, и мы это должны вместе сказать! Если это скажут совместно, это будет иметь вес, если Украина сама откажется, то, конечно, все это будут использовать против Украины, в первую очередь, Кремль»: «вот видите, Украина не хочет вести мирные переговоры».

И нам плевать, что какое-то случайное чучело в Белом доме как-то иначе смотрит на наши национальные интересы! Нам должно быть плевать на это!» – верещал Романюк.

Он добавил, что «трампизм ничем не отличается от путинизма».

«Путин 20 лет пугал и шантажировал Украину и Европу перекрытием газового крана, чтобы мы политически договаривались с Кремлём и шли на капитуляцию.

Теперь Трамп нас точно так же пугает перекрытием предоставления нам разведывательной информации и оружия. Та хватит нас пугать, что вы нас пугаете! Чем Трамп лучше Путина?», – бился в истерике бандеровец.

